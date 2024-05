Selena Gómez sorprende con un vestido blanco y negro en el Festival de Cine de Cannes 2024

La reconocida cantante Selena Gómez sorprendió con un atuendo blanco y negro durante su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2024.

El vestido de terciopelo negro con mangas al estilo bardot, perteneciente a la reconocida marca italiana Yves Saint Laurent, fue el centro de atención. La también actriz, de 31 años, hizo acto de presencia en la edición número 77 de la gala el sábado 18 de mayo, previo al estreno de su película Emilia Pérez, programado para agosto.

Gómez complementó su impecable apariencia con un collar Diamond Swan de Bulgari, así como varios anillos, tacones Santoni y un esmalte de uñas en tono rojo. Su cabello lucía recogido en una elegante cola de caballo.

Película que protagonizará Selena Gómez

La comedia musical Emilia Pérez, seleccionada oficialmente para su proyección en Cannes, cuenta también con la participación de la reconocida actriz estadounidense Zoe Saldaña.

De acuerdo con la sinopsis proporcionada en el sitio web oficial de Cannes, la trama de la película gira en torno a Rita, una abogada de un prestigioso bufete, quien se ve inmersa en una situación inesperada cuando el líder del cártel Manitas la contrata para ayudarlo en su retiro del mundo del crimen y ejecutar un plan meticulosamente planeado durante años: convertirse en la mujer que siempre anheló ser.

Previamente a su aparición en el festival, Gómez llegó a Francia el 17 de mayo, cautivando a los presentes con su estilo. Durante el día, se dedicó a comprar y a saludar a sus seguidores, vistiendo un minivestido peplum de punto blanco de la firma de moda Self-Portrait, actualmente disponible por $495, y zapatos de tacón destalonados en blanco y negro de Roger Vivier.

Para complementar su look, optó por unas gafas de sol redondas en tono blanco de la firma Etnia Barcelona, y un pequeño bolso blanco. Su cabello oscuro, por su parte, estaba elegantemente recogido en un moño liso.

La estrella de Only Murders in the Building (2021) demostró un reciente interés por los conjuntos monocromáticos.