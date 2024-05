Cannes 2024: Richard Gere y Uma Thurman se divirtieron en la alfombra roja

La camaradería entre las grandes estrellas del cine es algo que se experimenta día a día en las alfombras rojas del Festival de Cine de Cannes 2024, que se realiza en Francia desde el 14 de mayo y que se extenderá hasta el sábado 25.

La jornada del sábado 18 de mayo no fue la excepción, y las cámaras capturaron cómo los actores Richard Gere y Uma Thurman mantienen una bonita amistad fuera de los sets de grabación. Ambos son protagonistas del filme Oh, Canadá, dirigido por Paul Schrader, y asistieron a la proyección del filme que está en competencia en el festival.

También desfilaron por las alfombras rojas del evento otros grandes invitados como Emma Stone, Hunter Schafer, Willem Dafoe y muchas otras estrellas más.

Este año, las películas favoritas para llevarse el aclamado premio de la Palma de Oro son The Shrouds, Caught By The Tides, The Substance, Bird, Limonov: The Ballad of Eddie y Megalopolis.

La edición 77 del Festival de Cannes promete ser una de las ediciones más memorables, no solo por la calidad de las películas en competición, sino también por el homenaje a grandes figuras del cine y la inclusión de nuevas voces en la industria. Este evento sigue consolidándose como una plataforma crucial para el lanzamiento y reconocimiento de producciones cinematográficas de todo el mundo.

La actriz Emma Stone y su colega Willem Dafoe gozaron durante la conferencia de prensa de la película 'Kinds Of Kindness', que se presenta en el Festival de Cine de Cannes. (LOIC VENANCE/AFP)

Los famosos invitados a ver las películas en el Festival de Cine de Cannes llegan de todo el mundo. Un ejemplo es la actriz israelí Talleen Abu Hanna, quien llegó para ver el filme 'La Belle de Gaza'. (SAMEER AL-DOUMY/AFP)

Un invitado no identificado, que asistió al estreno de la película 'Sauvages', llegó a la alfombra roja con este particular muñeco. (ANTONIN THUILLIER/AFP)

Los desfiles por las alfombras rojas del Festival de Cine de Cannes siempre dejan imágenes especiales de moda. La influencer británica Kelly Prehn lució este extraordinario diseño para ver la película 'Caught By the Tides'. (ANTONIN THUILLIER/AFP)