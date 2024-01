Selena Gomez vuelve a hechizar: nuevos detalles de la secuela de ‘Los hechiceros de Weverly Place’

La actriz y cantante estadounidense Selena Gomez no solo regresará a interpretar su papel en la popular serie de Disney, Los hechiceros de Waverly Place, sino que también desempeñará el papel de productora ejecutiva en la próxima secuela, según confirmó la revista People.

La compañía Disney anunció recientemente la reunión de la serie original de Disney Channel. La artista de 31 años retomará su personaje, Alex Russo, como estrella invitada en el episodio piloto, mientras que Henrie, de 34 años, asumirá el rol de Justin Russo como personaje regular de la serie.

Según la sinopsis oficial, la secuela explorará las consecuencias de “un misterioso incidente en WizTech, donde Justin Russo adulto dejó atrás sus poderes de mago, optando por una vida humana normal con su esposa y sus dos hijos. Pero se lleva una sorpresa cuando un joven y poderoso mago, necesitado de entrenamiento, aparece en su puerta... y Justin debe abrazar su pasado para asegurar el futuro del Mundo de los Magos”.

Janice LeAnn Brown asumirá el papel principal de Billie, la joven y poderosa maga en busca de entrenamiento, en la nueva serie. Alkaio Thiele interpretará al hijo mayor de Justin, Roman, mientras que Mimi Gianopulos desempeñará el papel de la esposa de Justin, Giada.

Además, Disney Channel compartió la noticia a través de su perfil de Instagram, adjuntando una imagen del guion junto a una varita de la serie.

En la misma publicación, el actor David Henrie respondió en la sección de comentarios, escribiendo: “Prepárate para que los Russo se conviertan en parte de tu familia una vez más, ¡pero crecimos!”

Gomez también expresó su emoción en redes sociales, compartiendo la historia del sitio web estadounidense Deadline y escribiendo que estaba “muy emocionada”, acompañado de un emoji de corazón. Posteriormente, compartió una foto de ella y Henrie en el set de Los hechiceros de Waverly Place con la leyenda: “Estamos de vuelta”.

Gomez y Henrie también desempeñarán roles como productores ejecutivos en la serie, la cual ya recibió luz verde para el piloto por parte de la unidad Disney Branded Television, según informó el mencionado sitio web.

David Deluise, quien interpretó al padre de Henrie y Gomez en pantalla, comentó en la publicación de Henrie que anunciaba el nuevo programa: “¿Reinicio?” El comentario generó preocupación entre algunos fanáticos temerosos de que no estuviera involucrado en el proyecto.

No obstante, Henrie rápidamente disipó esas preocupaciones respondiendo a un comentario de un fan: “Definitivamente planeamos traer de vuelta al elenco original para el rodaje de la serie”.

Gomez y Henrie fueron protagonistas de Los hechiceros de Waverly Place, junto a Jake T. Austin, interpretando a tres hermanos magos cuyos padres son dueños de una tienda de sándwiches en la ciudad de Nueva York. El programa de Disney Channel debutó en 2007 y se mantuvo en pantalla durante cuatro temporadas, generando posteriormente Los hechiceros de Waverly Place: The Movie en 2009 y el especial independiente The Wizards Return: Alex vs. Alex en 2013. La serie se puede ver en la plataforma de streaming Disney+.

