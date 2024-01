Selena Gomez bromea junto a amiga sobre lectura de labios en Globos de Oro

La actriz y cantante Selena Gomez compartió un momento jocoso con su amiga, la actriz británica Emily Blunt, en referencia a los comentarios que se volvieron virales durante la transmisión de los Globos de Oro 2024, celebrados el 7 de enero.

Selena Gomez comparte de manera jocosa una imagen en alusión a los eventos de lectura de labios acontecidos durante la ceremonia de los Globos de Oro 2024.

Ambas artistas, Blunt de 40 años y Gomez de 31, fueron capturadas en el evento sosteniendo sus manos sobre la boca, en una alusión lúdica al revuelo generado por los comentarios que se especulaba intercambiaron en la mencionada ceremonia. Este gesto se replicó mientras posaban en los Premios del American Film Institute 2023, llevados a cabo el 12 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos.

En dicha ocasión, los seguidores especularon sobre la supuesta charla entre Blunt y su esposo, John Krasinki, así como los presuntos chismes de Gomez acerca de Timothée Chalamet y Kylie Jenner durante los Globos de Oro. La cantante posteriormente desmintió estas conjeturas, especificando el contenido de sus conversaciones.

Reeditando la imagen en su historia de Instagram, la intérprete de Lose You To Love Me comentó jocosamente sobre la instantánea: “No hablaremos ja”, afirmó la revista People.

Después de los Globos de Oro, un video en redes mostró a Gomez conversando con la cantante Taylor Swift y la modelo Keleigh Teller, lo que generó especulaciones sobre la supuesta referencia a la nueva pareja Chalamet y Jenner. Sin embargo, una fuente de People reveló que Gomez no aludió a esta pareja en particular durante su charla con Swift y Teller.

“Ella no estaba haciendo referencia a nada sobre Timothée o Kylie”, dijo la fuente a People recientemente, y agregó que Gomez “ni siquiera los vio ni habló con ellos”.

El 9 de enero, Gomez aclaró en una publicación del canal de televisión E!, en Instagram, lo que realmente dijo durante los Globos de Oro, desvinculándolo de cualquier referencia a Chalamet o Jenner.

“Noooooo, le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que se conectaron. No es que eso sea asunto de nadie”, escribió la estrella de Only Murders in the Building.

Mientras tanto, otro videoclip publicado por la cadena de televisión estadounidense CBS en TikTok dejó a algunos seguidores con la idea de que Blunt y Krasinski estaban discutiendo sobre un posible “divorcio” en la alfombra roja.

Aunque ni Blunt ni Krasinski abordaron exactamente lo que dijeron, una usuaria de TikTok llamada Nina Celested, conocida como “Lip reading girl”, sugirió que la pareja estaba hablando de otra cosa, específicamente sobre las condiciones climáticas. Según Celested, Krasinski le dijo a Blunt: “Hace frío aquí, ¿verdad? No puedo esperar a estar adentro. Hace viento”.