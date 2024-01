Timothée Chalamet desmiente rumores sobre Selena Gomez y su novia, Kylie Jenner

El actor Timothée Chalamet fue captado apenas unas horas después del tenso episodio que, según informes, involucró a su novia Kylie Jenner y a Selena Gomez durante la ceremonia de los Globos de Oro 2024 que se celebró el 7 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos.

El 8 de enero, el actor de 28 años fue avistado mientras paseaba por las calles de Beverly Hills, California, en compañía de su hermana Pauline Chalamet. Ambos caminaban con tranquilidad, pasando inadvertidos para quienes los rodeaban. No obstante, una reportera del medio TMZ identificó al actor detrás de su sudadera y capucha negra.

La periodista se aproximó al actor, quien, al notar su presencia, intentó acelerar el paso. Aunque no se detuvo a dialogar con el medio, respondió a las preguntas relacionadas con el presunto rechazo a Selena, con quien compartió reparto en la película de Woody Allen, A rainy day in New York.

“Hey, Tim ¿qué estás haciendo?, ¿es cierto que anoche Kylie le negó una foto contigo a Selena, como se reportó?”, preguntó la reportera mientras lo seguía apresuradamente.

Al escuchar los nombres de su novia y su excompañera de set, Chalamet sonrió nerviosamente y prosiguió su camino mientras ajustaba la capucha de su sudadera.

A pesar de los intentos persistentes de la reportera, instándolo a poner fin a los rumores, el actor negó que Kylie hubiera rechazado una foto a la actriz de Only murders in the building, afirmó el medio anteriormente citado.

Sin embargo, la periodista de TMZ fue más allá y le preguntó si las cosas entre él y Selena estaban bien, a lo que él respondió con determinación: “¡Por supuesto!”.

¿Qué pasó en los Globos de Oro 2024 entre Selena Gomez, Timothé Chalamet y Kylie Jenner?

Según expertos en lectura de labios consultados por Daily Mail, Gomez le relató a Swift que se acercó a la mesa donde se encontraba Timothée para saludarlo y solicitarle una fotografía. No obstante, su novia, Kylie Jenner, supuestamente rechazó dicha solicitud, una respuesta que dejó atónita a la actriz. Sin dudarlo, Selena compartió con Taylor los detalles de lo sucedido, y esta última mostró sorpresa al escuchar la confesión de su amiga, evidenciando su reacción al gesticular el nombre del actor.

Este supuesto incidente habría tenido lugar en el momento en que se anunció que Barbie fue la película galardonada como el Mejor logro cinematográfico y taquillero, categoría en la que también figuraba como nominada Swift.

Timothée Chalamet confirmó que su relación con Selena Gomez se encuentra en buen estado.

