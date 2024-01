Selena Gomez y Benny Blanco protagonizan un beso luego de los Globos de Oro 2024

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez, junto al músico de la misma nacionalidad Benny Blanco, fueron protagonistas de un beso luego de asistir a la ceremonia de los Globos de Oro 2024 el 7 de enero.

Selena Gomez compartió a través de las historias de su cuenta en Instagram la instantánea en la que comparte un beso con el músico Benny Blanco.

Compartiendo una imagen en su historia de Instagram, Gomez sostuvo el cuello de Blanco mientras ella se encontraba de pie con un vestido rojo y negro del diseñador italiano Giorgio Armani y un saco negro.

“Gané”, expresó la estrella junto a la foto mientras ambos se abrazaban en el momento del beso. El 5 de enero, una fuente informó a la revista People que Gomez se encontraba “súper feliz y presente” en medio de su nueva relación.

“Parece que realmente se siente ella misma en este momento”, indicó la fuente a People. “Tal vez ese momento sea Benny o tal vez sea simplemente donde está personal y profesionalmente”. Adicionalmente, la fuente añadió, previo a revelar que los allegados de Gomez son “protectores”, que todos se complacen en que la artista también experimente felicidad.

“Todo el mundo era fan suyo antes de la serie Only Murders in the Building, y ahora todo el mundo la protege. Con su elenco y equipo, la sensación es que cualquier novio de Selena es un novio nuestro”, profundizó la fuente a la revista.

La pareja no se priva de mostrar su afecto mutuo. El 2 de enero, Blanco compartió instantáneas de Gomez luciendo relajada y sonriente en una salida. Una segunda imagen mostraba a Gomez exhibiendo sus uñas rojas mientras se cubría la cara.

El 30 de diciembre del 2023, Gomez también compartió fotos de Blanco abrazándola por detrás y dándole un beso en la mejilla.

“Él es mi todo absolutamente en mi corazón”, escribió Gomez en una página de fans a principios de diciembre del 2023, después de que se compartiera una foto de ellos juntos. Añadió, en respuesta a otro comentario de un fan, que Blanco era “lo mejor que me pasó. El fin”.

¿Quién es Benny Blanco?

Benny Blanco, nacido en Virginia, Estados Unidos, en 1988, es un productor musical contemporáneo en el ámbito del género pop. Inició su incursión en la industria en 2008, aportando producción adicional a los temas Circus de Britney Spears, I Kissed a Girl y Hot & Cold de Katy Perry, con los cuales ingresó triunfalmente a las listas de éxitos. Sin embargo, estas tres canciones representarían tan solo un presagio de los numerosos éxitos que le aguardarían en su trayectoria profesional.