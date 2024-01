‘El Niño y la Garza’, mejor película animada de los Globos de Oro, ya está en los cines de Costa Rica

El renombrado director y cofundador del reconocido Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, volvió a la gran pantalla con la que podría ser su última película. Se trata de El Niño y la Garza, la cual ha sido catalogada por medios como Variety, Espinof e Infobae como una “obra maestra” y que la noche de este domingo 7 de enero se hizo con el Globo de Oro al mejor largometraje animado.

Desde el pasado 4 de enero puede ver este filme en Costa Rica que, antes que otros países de Latinoamérica, contempla en su cartelera este esperado estreno. En nuestro país está en el el circuito de Cinépolis, así como en el Cine Magaly, para así gozar del primer gran estreno del calendario 2024.

Hayao Miyazaki, emblema de Studio Ghibli, vuelve a la acción con la que podría ser su última película, una de sus más personales historias. Foto: Cine Magaly

Un esperado regreso de Miyazaki

Tras un breve retiro, la noticia de la creación de una nueva película por parte de este genio del cine animado encendió la emoción entre los fanáticos del animé en todo el mundo.

No es para menos: la trascendencia de Hayao Miyazaki en la industria del cine es mayúscula. Sus películas, como El Viaje de Chihiro (2000), Mi Vecino Totoro (1988) y La Princesa Mononoke (1997), han capturado la imaginación de generaciones con su mezcla de fantasía, mitología oriental y personajes entrañables.

Su capacidad única para tejer historias cautivadoras con paisajes exquisitamente detallados ha consolidado su posición como un visionario y una de las más grandes influencias en el ámbito del animé.

Con El Niño y la Garza, Miyazaki estrena su décimo largometraje como director, el cual está inspirado en su infancia y que aborda temas como el luto, la nostalgia y la búsqueda de un futuro mejor a través de la imaginación.

Miyazaki, junto con su socio Isao Takahata, fundó Studio Ghibli, uno de los más grandes estudios japoneses de animación. Foto: WikiCommons.

La película, basada en la novela homónima de Yoshino Genzaburo, presenta a Mahito, un niño de 12 años que pierde a su madre en los bombardeos de Japón y se traslada al campo a casa de su padre (quien tiene la voz de Christian Bale en inglés), el cual dirige una fábrica de municiones aéreas.

Allí, el niño se encuentra con una garza parlante (con la voz de Robert Pattinson), quien le dice que su madre todavía está viva y lo guía a un mundo alternativo en una torre mágica compartida por los vivos y los muertos.

Según distintas reseñas en internet, El Niño y la Garza no solo marca la resurrección creativa de Miyazaki (su retiro como director se había dado hace once años, cuando lanzó The Wind Rises), sino que también lleva consigo el logro de una narrativa enriquecedora y visualmente impactante.

No hay escapatoria: las lágrimas aparecerán para quienes vean 'El Niño y la Garza'. Foto: Mundocine.

“La película recupera la vertiente más fantasiosa de Hayao Miyazaki para indagar en algunas de sus obsesiones. Y para ello da rienda suelta a algunos de los diseños más fabulosos que han salido de sus manos, tan icónicos, encantadores y peligrosos como cualquiera de los que estáis pensando: periquitos guerreros, garzas semi-humanas, bolitas blancas que flotan hacia una nueva vida…”, se lee en la reseña del portal español Espinof.

“Cada plano es fascinante en sí mismo, y demuestra que a pesar de sus 82 años, el director japonés sigue en plena forma”, agrega el redactor del portal especializado.

El Niño y la Garza se presenta en Costa Rica en Cinépolis y Cine Magaly, tanto en inglés y japonés (con subtítulos) así como en español.