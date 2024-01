Timothée Chalamet fue elegido como el hombre más bello del mundo

Presente en las pantallas cinematográficas con el reciente estreno de la película Wonka, el actor estadounidense Timothée Chalamet fue designado como el hombre más bello del 2023.

Timothée Hal Chalamet interpreta a Paul Atreides en la nueva versión de Dune, de Dennis Villeneuve. Foto: WB

Este título es el resultado de una votación llevada a cabo durante varios meses, en la que participó el público y fue organizada por el portal TC Candler. En este proceso, se contabilizaron alrededor de 800 nominados, y el desenlace fue la compilación de los 100 hombres más atractivos.

La disputa por el primer puesto se centró entre Chalamet y el actor Henry Cavill, este último obtuvo la segunda posición en el año 2022. Sin embargo, el triunfo fue para el actor que se destacó en películas como Call Me By Your Name, Little Women, Wonka y Dune.

Cabe destacar que Timothée figuró en la lista, marcando así su sexto año consecutivo como parte de los 100 hombres más bellos, consolidándose como un referente en esta selección.

El actor protagonizó con gran éxito la película Wonka, la cual conquistó la taquilla al recaudar más de $200 millones a nivel mundial.

Además de sus éxitos en el ámbito actoral, Chalamet también experimentó un renacer en su vida sentimental al iniciar una nueva relación con la modelo estadounidense, Kylie Jenner.

Nacido el 27 de diciembre de 1995, Timothée dejó su huella en otras producciones cinematográficas como Interstellar, Lady Bird y Beautiful Boy: Siempre Serás Mi Hijo.

En años anteriores, figuras destacadas como Chris Evans encabezaron la lista. Entre los notables incluidos en los 100 Más Bellos se encuentran Harry Styles en el puesto 31, Robert Pattinson en el 86, Tom Holland en el 57, Chris Hemsworth en el 13 y Jungkook de BTS en el 16.

Entre las nuevas incorporaciones destaca la presencia del actor Pedro Pascal, quien se posicionó en el número 11. El top 5 lo conforman: en la quinta posición, el actor Lucien Laviscoint; en la cuarta posición, el bailarín y cantante Ni-ki; en la tercera posición, otro destacado cantante y bailarín: Keung To; en la segunda posición, Henry Cavill y finalmente, en la primera posición, Timothée Chalamet.

Timothée Chalamet, quien fue elegido como el hombre más bello del mundo del 2023 también figura en la pantalla grande con su interpretación en la película 'Wonka'.

