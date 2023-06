¿Qué hizo Selena Gómez con su primer sueldo de ‘Barney y sus amigos’?

La cantante, actriz y empresaria Selena Gómez es una de las mujeres más influyentes dentro del gremio hollywoodense. A su corta edad, triunfó en la plantilla chica, al ser una de las caras del recordado programa infantil Barney y sus amigos, junto a su excompañera de Disney Demi Lovato.

Es por eso que la revista Tú reveló detalles importantes sobre su vida e infancia. Uno de ellos fue en qué gastó su primer sueldo ganado como actriz en el programa infantil del dinosaurio morado. Según el magazín, la también cantante utilizó el dinero para ayudar a pagar la renta de su hogar.

La intérprete, de 30 años, nació en Texas, Estados Unidos y creció en una familia humilde con ascendencia mexicana por parte de su padre, Ricardo Joel Gómez. Su madre, Mandy Teefey, es originaria de Dallas, y tuvo a Selena cuando tenía tan solo 16 años.

“Tenerme a los 16 tuvo que haber sido una gran responsabilidad. Mi mamá dio todo por mí y tuvo como tres trabajos. Ella me apoyó, sacrificó su vida por mí”, detalló la actriz, según el medio citado anteriormente.

Después de que sus padres se separaron, Selena recordó que su mamá fue un apoyo fundamental y, en una que otra ocasión, la homenajea en su cuenta de Instagram, para sus más de 422 millones de seguidores.

Además, confesó que sus primeras ganancias como actriz, ayudaron mucho a su madre para costear los viajes, la alimentación, los transportes y el arriendo de las diferentes residencias en las que vivieron. Debido a su apretada agenda y los castings que tenía que hacer alrededor de Estados Unidos, ambas vivieron en diferentes lugares.

Gómez, quien es conocida por participar en producciones como Los hechiceros de Waverly Place, Programa de protección para princesas, Princesa por accidente, Otra historia de cenicienta y su más reciente documental My Mind and Me, producido por Apple TV, inició su carrera como actriz cuando tan solo tenía siete años.

En su juventud, al ser tan solo una adolescente, los productores de Disney descubrieron su gran potencial musical. Durante varios años, la cadena infantil produjo canciones como Naturally, Magic y Fly to your heart. Esta última fue una de las baladas de la banda sonora de la película Tinker Bell.

Tiempo después, como solista y lejos de los reflectores del canal infantil, se dedicó de lleno a su carrera musical. En ella, lanzó canciones como Calm Down, Wolves, Fetish, Hands to myself, Same old love, Rare y Back to you.

Su cariño por sus raíces latinas la inspiró a lanzar en el 2021 Revelación, un álbum completamente en español. El éxito de la joven vino acompañado de la popularidad de su marca de maquillaje, Rare beauty.

