–Desde que la conocí, la orquesta siempre ha tenido un gran nivel. Mi propósito al llegar aquí fue sostener esos estándares, que la orquesta pudiera tocar cualquier cosa al máximo nivel y mantener la pasión. Además, hemos logrado tener grandes conductores invitados, directores con renombre internacional, algunos jóvenes, otros mayores, pero todos con un gran trabajo a sus espaldas. También, hemos comprobado cómo solistas internacionales tocan mejor con esta orquesta. Creo además que hemos hecho un gran trabajo con el repertorio, pues hemos introducido varias piezas que la orquesta no había tocado en años. Lo primero que hice fue hacer una lista de piezas que no se tocaban antes del 2000 entonces, cada año, he metido en el programa de temporada oficial la mayor cantidad de piezas que no se habían tocado, como Sinfonía no. 9, de Schuberth, que tal vez en el pasado se tocó, pero no en esta década. También hemos tomado la decisión de repetir más conciertos que sinfonías.