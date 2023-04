Camilo: ‘Evaluna y yo le contamos a Índigo lo que nos gusta de Costa Rica...’

“Ir a Costa Rica es motivo de celebración en esta casa. Evaluna y yo ya le estamos contando a Índigo todas las cosas que nos gustan de Costa Rica, para que ella también se enamore”, con esta frase, el cantante colombiano Camilo confirmó la emoción que sienten él, su esposa y hasta su hija por la visita que tienen programada para nuestro país.

Este sábado 22 de abril el intérprete, ganador de varios Latin Grammy y uno de los artistas más sonados en los últimos años, presentará un concierto en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva como parte de su gira internacional De adentro pa’ fuera.

Camilo vendrá a Costa Rica con Evaluna y su hija Índigo

“Va a ser la primera vez de Índigo en Costa Rica y es algo que me emociona mucho, mucho. Le tengo al país un cariño muy grande. Sueño ir más, lo sueño en familia. Pasar días bien largos allá, ¡qué delicia!”, agregó Camilo sobre la ilusión que le genera volver a nuestro país y sus ganas de regresar también a disfrutar de unas vacaciones.

En el 2019, el colombiano estuvo en suelo tico para promocionar su música. Apenas iniciaba su camino como intérprete, ya que antes había forjado una sólida carrera como compositor para otros artistas. Ese año viajó para promocionar la canción No te vayas, cuyo video protagonizó Evaluna, quien para ese entonces era su novia.

Sobre esa visita Camilo recordó el cariño que le expresaron los ticos, mismo que lo impulsó a volver con esta gira internacional. Él quiere regresarle un poco de ese amor a los ticos.

La carrera de Camilo comenzó como compositor para otros artistas. Hace unos cinco años que dio el salto a la interpretación y desde entonces han llegado los éxitos. (Cortesía Sony Music)

“Desde ese momento podíamos respirar lo increíble que iba a ser el momento en que pudiéramos encontrarnos en un concierto. Ese será un día muy importante para mí, sagrado para mí y para toda ‘La tribu’ (como se refiere a sus fans) de Costa Rica que ha sido tan bonita y tan abierta conmigo”, dijo.

Cuatro años de muchos cambios Copiado!

Desde ese 2019, la vida de Camilo ha visto muchos cambios. Su carrera explotó, vinieron premios, primeros lugares en listas de reproducciones, muchas colaboraciones, se casó y se convirtió en padre.

Todas esas experiencias las guarda el artista con mucho cariño y como lo que son: aprendizajes.

“Son un montón de cosas que han pasado esencial y sustancialmente. Hay cosas inmutables dentro de uno que no se transforman con el tiempo, ni las tocan las circunstancias, pero sí te puedo decir que soy la versión más feliz de mí mismo que he sido desde que tengo memoria”, afirmó el artista.

Aún quedan unas pocas entradas para el concierto de Camilo en Parque Viva. Las entradas se pueden adquirir en el sitio www.publitickets.com

Esas experiencias tienen una gran influencia en la composición de canciones, tal como lo afirma Camilo cada vez que estrena un tema. El colombiano ha mantenido a lo largo de su trayectoria una sinceridad que lo identifica, sus canciones lo reafirman.

-¿Se sigue sorprendiendo?

-La mayoría de las veces lo que me sorprende no son cosas alejadas y nuevas que nunca había visto antes, sino las cosas que han estado ahí al frente mío todo el tiempo y que solamente estaban esperando que yo me diera cuenta de lo sagradas y especiales que eran, para sí para sorprenderme nuevamente. Mi vida es una colección de asombros, un cúmulo de asombros y sorpresas.

Sin encasillarse Copiado!

Si algo tiene la música de Camilo es que es ecléctica. El canta pop, urbano, bachata, rock y hasta música regional; esta variedad ha hecho que sus canciones tengan un lugar especial en públicos muy diversos.

Al respecto, Camilo confesó en esta entrevista que no gasta tiempo en clasificarse en géneros, algo que también se refleja en su manera de ser y, por supuesto, en sus seguidores.

Camilo y Evaluna, hija de Ricardo Montaner, han compartido con sus fans muchos momentos especiales de su vida desde que son pareja. Ellos vendrán juntos al concierto del colombiano en Costa Rica. (Tomada de Instagram)

“Mi papá siempre me decía que la diversidad quiere decir riqueza y no desorden. Lo creo en todas las áreas: en la personal, en la creativa y en la social. ‘La tribu’, por ejemplo, es una celebración a la diversidad. Me gusta cambiar, soy colorido, desde que tengo memoria soy multicolor”, expresó.

Además, aseguró sentir que un montón de personas coexisten dentro suyo. Todas esas personas quieren manifestarse a fuera a través del vehículo de la música. “Es bueno porque en términos de sonido, de música y de mi oficio como cantautor, se manifiestan”, aseveró.

Sobre ‘La tribu’, esas miles de personas que lo siguen, que lo quieren y que se identifican con sus canciones, Camilo aseguró que son parte fundamental de su carrera. El colombiano aseguró que a ellos se debe y que el cariño es recíproco.

Además, afirmó que se siente muy feliz de que no haya edades ni géneros que los dividan.

-El concierto va a estar lleno de chiquitos, de familias, de gente grande y gente joven. ¿Cómo se siente al respecto de eso?

-Es una de las cosas que más me hacen sentir orgulloso. El hecho de que la gente se encuentre en mi música y que un concierto es una reunión de ‘La Tribu’, que se sientan incluidos, bienvenidos. Es tremendo que mis canciones sean puertas gigantes abiertas sin seguros, sin llaves, sin candados; sino una apertura.