–Lo que me gusta tanto de esta canción es que habita en lugares muy interesantes de los sonidos actuales pero no dejo de ser yo mismo. Como artista es un juego interesante el cómo lograrlo sin olvidarme de mí; en el caso de la música urbana es parte de mi raíz y me encanta, así como la música colombiana que será siempre parte de mí. Los experimentos que hicimos en la canción son naturales, me encanta que No te vayas sea el punto de partida de esta puerta que se abre en la región. El tema está lleno de amor, es limpio, muy sensual e íntimo.