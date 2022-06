Solomon James lo vuelve a hacer: el tico modeló para Fendi y pronto vivirá algo enorme

Apenas en julio Solomon James cumplirá la mayoría de edad, probablemente, en los muchos países a los que llegará a modelar, seguirá siendo menor. Su inicio brillante en el mundo de la moda apunta a que vienen muchas experiencias grandes para el adolescente nacido en Limón. Justo acaba de vivir una más: él modeló para Fendi durante la Milan Men’s Fashion Week.

Fendi, la marca de lujo italiana, reclutó al joven para que fuera uno de los modelos de su pasarela en la que se presentó la colección primavera-verano 23 y que tuvo como concepto e inspiración las vacaciones que los chicos necesitan tras la pandemia. Una vez más, en una de las pasarelas más importantes había un tico.

El nombre de Solomon James McCrackin Hickey vuelve a sonar solo semanas después de que se convirtiera en el primer costarricense en modelar para la firma de lujo Dior, experiencia en la que además tuvo el privilegio de abrir la pasarela. Meses atrás, en noviembre, tuvo su primera vivencia en el mundo de la moda desfilando para Louis Vuitton.

Solomon James durante su pasarela para Fendi en Italia. Foto: The Aegency para LN

Desde el momento en el que este joven empezó en el mundo de la moda lo hizo con las firmas más grandes y el camino apenas inicia. Solomon y su reclutador y agente, Rob Chamaeleo, adelantaron a Viva que la próxima semana, en el marco de la semana de la moda de París, el tico vivirá un nuevo hito en su carrera.

Solomon caminará nuevamente una de las pasarelas más importantes y lo más destacable es que esa firma pagó para tener la exclusividad del modelo esos días, lo que significa que no será posible que él camine para otros diseñadores. Esto ocurre cuando una marca encuentra en un modelo a su favorito.

“Otras marcas lo estaban pidiendo y tuvimos que rechazarlas. Es el honor más grande que puede tener un modelo”, comentó Chamaeleo, fundador de The Aegency, la agencia madre de Solomon.

Por ahora, la marca no puede mencionarse por confidencialidad, pero lo que sí aseguran es que es muy grande.

La experiencia

Solomon, originario de Puerto Viejo, de Limón, está descubriendo el mundo y viviendo intensas experiencias desde ya, cuenta que siempre hay tiempo para la diversión, para disfrutar, pero también para ser profesional y estar enfocado. Desde París, habló de su más reciente vivencia con Fendi y también mencionó un poco de lo que hizo desfilando para la marca DSQUARED2.

Aparte de estar con su agencia en Costa Rica, Solomon fue firmado con The Society (en Nueva York) y con D’ Management Group (en Italia). La italiana lo llamó para asistir a castings de cara a la semana de la moda masculina. Tras su trabajo con Dior, había posibilidad de nuevas y buenas oportunidades.

“Yo estaba en Barcelona y ellos pensaron que tenía buen chance para conseguir estos trabajos. Luego de lo de Italia volé a París para hacer un trabajo grande que no puedo decir pero que es con una marca top, top, top”, contó Solomon.

Regresando a Milán, Solomon llegó y ya tuvo sus primeras experiencias haciendo castings. Hizo filas en las que había hasta 500 modelos, que era solo un grupo de los 2.000 aspirantes que a veces llegan en busca de una oportunidad.

“Fue muy divertido. Uno conoce muchos modelos, vive experiencias, pero a la vez es trabajo, es estar en muchos lugares en poco tiempo, esperar en filas largas. En Milán hacia un calor insoportable y para verse profesional uno tiene que ir en pantalones (largos). La verdad estoy feliz de haberlo logrado. Había 2.000 modelos intentando pegar un trabajo y solo hay 30 puestos para ese trabajo. Yo pude pegar Fendi y DSQUARED2 y la verdad estoy muy agradecido”.

Sus castings fueron exitosos. Él narró su experiencia: “Esperas en fila una o dos horas. Cuando es tu turno, te quitas la camisa, caminas como si estas en pasarela y si ellos quieren te toman una foto, sino están interesados no la toman. Tuve la dicha de pegar dos pasarelas”.

Por falta de tiempo, Solomon no pudo estar en más castings, de hecho tuvo que correr para poder asistir al fitting (prueba de vestuario) de Fendi y más tarde modelar para DSQUARED2.

Solomon James con su look completo en la pasarela de Fendi. Foto: The Aegency para LN

“Ese día me perdí, me quedé sin internet, me tuve que ir en la patineta después del fitting, crucé la ciudad, hacía mucho calor pero llegué a hacer la pasarela de DSQUARED2. Cuando terminó llegué a dormir porque al otro día era la de Fendi.

“Uno llega cinco horas antes de que comience la pasarela, nos maquillan, nos peinan. Ensayamos hasta cuatro veces. Cuando estamos listos nos cambiamos todos. La experiencia siempre es divertida, y uno está conociendo gente. Pero al momento de trabajar estoy serio, estoy enfocado, listo para la pasarela”, comentó Solomon, quien se siente dichoso y agradecido.

El joven mencionó también su gratitud con los costarricenses. Él contó que recibe muchos mensajes de personas que no conoce y que lo felicitan por lo que está haciendo.

“Dicen que soy un tico volando alto. Lo agradezco. Estoy feliz porque ya el otro mes vuelvo al país y veré a mis amigos y familia. De verdad que me siento bien de representar a Costa Rica”.

El caso de Solomon James

Rob Chamaeleo comentó que la llegada de Solomon a la industria de la moda ha sido una sensación y que agencias le escriben porque quieren representar al joven costarricense.

“Claramente es un chico que va a trabajar largo tiempo”, comentó.

Rob, quien tiene una extensa trayectoria en esta industria, habló sobre “el efecto Solomon”.

“Llevo bastante en el mundo de la moda, sobre todo como diseñador, sin embargo, hace casi cinco años se fundó The Aegency, una agencia que tenía como meta trabajar modelos de alta gama en Costa Rica. Al inicio nunca tuvimos idea de expandirnos al extranjero, pero se ha vuelto grande. Ya representamos modelos también extranjeros. Solomon fue el primero en caminar en las pasarelas de lujo”, comentó. Ahora además están representando a modelos de Suecia, Noruega, Francia, Turquía y Estados Unidos.

Rob, basado en su experiencia, cuenta cómo es que el perfil de Solomon ha causado tal sensación.

“Hay más fe, somos un país pequeño pero nuestro equipo hace un esfuerzo increíble. Solomon fue el primer caso. Me encanta que haya sido un tico, que sea el que es una persona super dulce, super tuanis (quien esté logrando tanto). Creo que va a ser una persona que va a destacar siempre.

“Hoy en día (en un mundo que se abre a la diversidad y a la inclusión) ser rubio de ojos celestes podría resultar aburrido para la industria del modelaje, ahora buscan rostros asiáticos, afrodescendientes, latinos. Al rubio de ojos celestes lo estaban dejando de lado. Solomon es rubio de ojos verdes, pero es como una versión demasiado fina, elegante, aún cuando se maneja como surfo y skate. El rostro de él es extremadamente premium para el campo de los rubios de ojos verdes. Destaca muchísimo. Él les agrada a todos los directores de casting. Hace rato no habían chicos como él que se perfila como uno de los preferidos”.