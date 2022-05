Solomon James: un tico seduce a las marcas de lujo más importantes del mundo

El modelo tico Solomon James se expresa con sencillez y define lo que vive como algo increíble. Apenas tiene 17 años y en seis meses ha desfilado para dos de las marcas de lujo más famosas del mundo: Louis Vuitton y Dior.

Ahora él quiere más, consolidarse en el mundo de la moda que recién conoce, conocer el mundo y hacer muchos amigos.

Solomon James McCrackin Hickey desfiló en la pasarela de Dior el 19 de mayo, día en el que la casa de alta moda francesa presentó su colección Cápsula Primavera 2023. Ya ser parte del desfile es motivo de celebración, sin embargo, el potencial innato del adolescente no pasó desapercibido y por ello se le otorgó un privilegio: abril la pasarela.

Abril el desfile significa que su imagen fue la máxima representación de la firma. Es decir, Dior confió en Solomon para que fuera el modelo en mostrar de primero, al mundo, todas las novedades.

El costarricense Solomon James, de 17 años, en la apertura de la pasarela de Dior. Foto: The Aegency para LN

“La experiencia fue increíble. Otra vez estoy viviendo una experiencia que nunca voy a olvidar. Todas las conexiones que he hecho hacen que esta vivencia sea increíble. Estoy muy orgulloso de representar a Costa Rica. Estoy sin palabras, muy feliz y contento y con ansias de volver a hacerlo”, comentó emocionado poco después del desfile.

Para el joven la experiencia se fue elevando. Ser fichado por Dior es algo inmenso para cualquier modelo y cuando se enteró que sería el encargado en abrir la pasarela fue una revolución en su mente: “Me volví loco”, contó.

“Me di cuenta cuando hice el fitting (prueba de vestuario) y vi el número de mi salida. Ahí me confirmaron que salía de primero. Estaba un poco nervioso porque en la pasarela anterior (de Louis Vuitton) solo seguía a la persona que iba adelante de mí, pero esta vez el primer paso lo deba yo”, recordó.

Mientras caminaba vistiendo un traje gris, lentes oscuros y tennis, Solomon era admirado por un público en el que sobresalían figuras como Christina Aguilera, Rita Ora, Michael B. Jordan, Nicola Peltz, Burna Boy, Diego Boneta , Blake Gray, Tony Hawk, Leslie Odom Jr., Brooklyn Beckham, entre otros.

[ Solomon James y la increíble historia de cómo un tico modeló para Louis Vuitton ]

Tras lo vivido, Solomon reitera su intención de continuar creciendo en este mundo en el que se adentra.

“Siempre quiero lograr más y más cosas. Seguiré adelante. Nunca quiero detenerme. Tengo planes de ir a Europa. En junio voy a estar ahí. Estas son más experiencias que me permiten hacer nuevos amigos y dar buenas vibras. La misión es ir a Europa, Asia y andar por todo el mundo y hacer buenos amigos”, dice con alegría.

El encanto y talento de Solomon agradó a Dior y por ello, luego del desfile, él y otro modelo fueron elegidos para quedarse haciendo contenido. Incluso, lo ocurrido da indicios de que más adelante pueda volver a trabajar con la firma.

“Estoy muy feliz. Gracias a Dior por hacer tanto por nosotros. Nos trataron muy bien. Conocí a algunos artistas, dos de mis favoritos. Toda la gente muy buena nota. Gracias a mis agencias por estas experiencias: a Rob (Chamaeleo, su reclutador) y a The Aegency. Lo agradezco porque de otra manera no hubiera podido tener estas oportunidades”, contó Solomon, quien viajará a Barcelona para crear contenido y empezar a realizar castings.

¿Por qué otras pasarelas llegará a caminar Solomon?

Solomon James (al centro) durante el cierre de la pasarela de Dior, desfile en el que se destacó al aparecer como primer modelo. Foto: The Aegency para LN

El fichaje

El director de The Aegency, Rob Chamaeleo -quien descubrió y reclutó a Solomon mientras coincidieron en la playa-, describió cómo fue que se dio la posibilidad de que el joven limonense trabajara para Dior.

A Chamaeleo le contactaron de la agencia reclutadora Shelley Durkan (que trabaja para Dior y Fendi) para obtener más contenido de Solomon y conocerlo mejor.

“Estaba en Costa Rica cuando me pidieron un video de Solomon. Él vive en Puerto Viejo, no tenía dónde hacerlo. Al final se hizo como se pudo y se ve muy tropical, muy de Costa Rica, no como un espacio neutro de Europa (como se ven los entornos en los que graban otros modelos). Dijimos: a la mano de Dios.

”Estando en Nueva York se lo confirmaron. Para cualquier modelo es un honor participar en un desfile de Dior, no todos los modelos pueden participar en un desfile de estos que es para todo el mundo. Todo pasó hace un mes”, detalló Chamaeleo.

Rob Chamaeleo resaltó lo valioso que resulta para un modelo abrir una pasarela. “Ese honor se les concede a muy pocos, tiene que ser alguien que represente la primera imagen de la pasarela en todas las plataformas. Por toda una temporada la primera imagen es la de Solomon. Generalmente los modelos que lo logran se convierten en preferidos de la marca y los llaman para otras cosas. Él y otro modelo se quedaron haciendo contenido para Dior”, añadió.

Además de su agencia madre, Solomon fue firmado por Society en Nueva York y D’ Management Group, en Italia. En el camino, el egresado del Liceo Rural de Puerto Viejo ha estado acompañado por su madre Jullie.

Rob celebra el éxito de Solomon, además, vaticina que próximamente otros nombres de costarricense destaquen internacionalmente.