Solomon James y la increíble historia de cómo un tico modeló para Louis Vuitton

Solomon James McCrackin Hickey, un costarricense nacido en Limón, fue uno de los modelos en participar en la más reciente y significativa pasarela de la marca de lujo Louis Vuitton el 30 de noviembre. El desfile fue aún más especial porque rindió homenaje a Virgil Abloh, el genio creativo de las piezas masculinas de la firma que falleció recientemente. Virgil había participado en los detalles finales del show.

Sobre la pasarela, que fue vista por 1.500 invitados en Miami, Florida, caminaba un esbelto joven de cabello y ojos claros. Lucía piezas de la marca y cargaba varios de los icónicos bolsos de Louis Vuitton. El chico no caminaba, sentía que levitaba, y fue hasta que algunos de los asistentes lo vieron fijamente que sintió que lo que vivía era real. Era él, Solomon James, un joven tico que hace apenas tres semanas disfrutaba en la playa con sus amigos. Ese día todo cambió.

. Solomon James en la pasarela de Louis Vuitton el 30 de noviembre. Él es el primer costarricense en modelar para la marca de lujo parisina. Foto: The Aegency para LN

Para esta entrevista, Solomon estuvo acompañado por su mamá Julie Marie Hickey, una estadounidense que llegó a Costa Rica hace más de dos décadas y desde entonces no se quiso volver a ir. Él todavía asimila lo vivido en tan pocos días, pues todo ocurrió “por coincidencia”.

Un talento descubierto

Solomon vive en Puerto Viejo, Limón, sin embargo, a mediados de noviembre fue a pasear a Tamarindo, en Guanacaste. Ese día cambió su destino.

Mientras estaba en un restaurante, el diseñador Rob Chamaeleo, quien también es director de la agencia de modelaje The Aegency, observaba a un grupo de jóvenes surfistas. Se contuvo y pensó que no era momento de salir a buscar talentos.

Sin embargo, cuando salió, uno de los muchachos le piropeó sus zapatos y Chamaeleo aprovechó para preguntarle por uno de los jóvenes del grupo. Era Solomon.

“Yo nunca voy a la playa. Estaba en un restaurante y salí a botar algo. Cuando ya pude hablar con Solomon le pregunté que si estaba interesado en modelar. Le dije que somos The Aegency, le mostré todo y le hablé de nuestros procesos para que viera que era real y que no le pareciera raro. Él me contó que ya había pensado en modelar. Le pregunté que si al otro día podía tomarle fotos”, recuerda Chamaeleo.

[ Verónica Siblesz, modelo ‘curvy’ de Costa Rica, hizo historia en el Nueva York Fashion Week ]

Al día siguiente se vieron y Chamaeleo le tomó fotos en la playa. Antes de esto le pidió que se rasurara la barba y cuando lo vio comprobó que efectivamente el rostro del joven “era impresionante”. Luego de tener las imágenes las subió a sus historias de Instagram para ver reacciones y poco después una agente de la agencia The Society (de Nueva York) lo vio.

Rob cuenta que la agente le preguntó que por qué el joven no había estado en Casting the Atlantic (dirigido por Rob), evento de varios días al que asistieron reclutadores de importantes agencias del mundo buscando talento costarricense y de Centroamérica.

Ella le pidió a Rob una reunión para conocer al joven. Él le dijo que debían esperar porque el muchacho estaba terminando sus exámenes de quinto año de colegio. Ella le comentó que ojalá la reunión pudiera ser pronto, porque veían tal potencial en el joven que ya lo había presentado para que lo valoraran como uno de los modelos de la pasarela de Louis Vuitton.

. Solomon James inicia con grandes pasos en el mundo del modelaje. Cumplirá 18 años en julio del 2022. Foto: Nikole Solano/ The Aegency para LN

“Él no se postulaba ni yo buscaba gente. Él es de Puerto Viejo. Fue mucha coincidencia encontrarnos”, dice el director de la agencia, quien cuenta que Solomon es una persona con rasgos atemporales y elegantes.

Rob Chamaeleo reclutó a Solomon James el 17 de noviembre. Trece días después estuvo en la pasarela de una de las marcas de lujo más reconocidas del mundo.

[ Costarricense que soñaba jugar con la Liga fue fichado por la agencia de modelaje más prestigiosa del mundo ]

Experiencia en pasarela

Hace algunos días, Solomon asistía a clases en el Liceo Rural de Puerto Viejo. Un día antes de viajar a Miami para desfilar, terminó su último examen. Ahora espera su graduación.

Él llegó a Miami junto a su madre Jullie. Ella trata de comprender lo rápido que ha sido todo. La mañana del jueves 2 de diciembre, cuando se realizó esta entrevista, ella y su hijo apenas recibían la noticia de que el joven había sido firmado en la prestigiosa agencia masculina D Management, en Milán.

“Todo ha sido muy rápido. Cada día hay nuevas noticias. Quiero llorar y reír al mismo tiempo cuando lo veo. Los modelos que lo conocieron (antes del desfile) decían que era de las almas más bonitas y amables”, cuenta.

Por su parte, Solomon describe esta experiencia como “loquísima”. En su mente aún están las imágenes de sus fotos impresas en el backstage antes de salir a caminar la pasarela.

“Me ha interesado modelar y el Fashion. Me ha parecido increíble todo esto. Fue muy bonito rendir homenaje a Virgil. Él murió dos días antes de presentar la colección (el creador tenía un extraño cáncer de corazón). Había una estatua muy grande de él. Estar ahí fue de muchas emociones. Es una locura. Yo creía que era falso. La vida me cambió de repente. Todavía no lo he procesado”, cuenta Solomon, quien recientemente abrió una escuela de surf junto a su familia y también tiene una empresa de producción de videos.

En pasarela Solomon y los más de 80 modelos participantes tuvieron una única salida. Cada paso del joven parecía irreal, pero se iba convenciendo cuando en el público veía a figuras conocidas que también lo observaban a él.

“Ver a todos esos famosos me hizo sentir distraído. Algunos me miraban a los ojos”, cuenta.

Entre los exclusivos invitados estaban Kim Kardashian, Kanye West, Silvia Venturini Fendi, Serena Williams, Maluma, Pharrell Williams, Bella Hadid y muchos otros.

Luego de esta primera vez para Solomon, y de todas las puertas que se empiezan a abrir (ya hay otra marca de lujo con la que podría trabajar), hay planes de que viaje a Europa en enero.

“Ya está posicionado en la agencia masculina de Milán. Era el sueño de nosotros como agencia. Es el primer chico que lo logra”.

Él aspira a trabajar mucho y poder conocer el mundo, pues dice que las aventuras le han enseñado más que nada en la vida. Está entusiasmado.

“Creo que viene mucho. Ahora solo podemos seguir adelante. Estoy muy ansioso y agradecido. Vamos a ver hacia dónde nos lleva esto”, dice.