“Así poco a poco, fueron pasando los días y las semanas hasta que llegó un punto donde me dije no más, esto no puede seguir así; yo no voy a seguir así. Fue cuando a partir de analizar todo lo que estaba viviendo y sucediendo, decidí darle un giro a mi realidad y ’reinventarme’, empezar a ver el vaso medio lleno. Fue así como me aboqué a diseñar una nueva colección y continuar haciendo lo que más me gusta, que es mi trabajo”.