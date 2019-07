Luego recapacitó: “Me quedaban seis meses y decidí que si no funcionaba no importaba, lo intenté y durante una semana dibujé. Una vez fue a una tienda en busca de una crítica, una señora vio mis dibujos y me compró cinco por 25 francos, yo no sabía cuánto cobrar, porque no fui con la intención de vender. Ese dinero no era mucho, pero al menos estaba trabajando. Ello me dio ánimo y allí empecé", rememoró.