“Con la situación de la luz, hicimos de tripas corazón. Vemos en qué día se puede trabajar y luego en qué momento hay que continuar. No sé cuánto vamos a aguantar, no lo sé, no sé que más vaya a pasar. Pero para nosotros lo que queda es seguir siempre trabajando y no parar. Lo que tenemos que hacer es invertir el tiempo, eso no se nos devuelve, tenemos que seguir trabajando”, resalta Mogollón, quien está claro en que hay que aprovechar el privilegio que tienen los diseñadores latinoamericanos de contar con el lujo artesanal en el que se resalta la cultura mediante tejidos y artesanías.