CR Fashion Week: Conozca las propuestas que serán catapultadas en el evento

Nicole Madriz de Selfmade. Foto: Naza Quirós para LN Nicole Madriz de Selfmade. Foto: Naza Quirós para LN

Los días 5, 6 y 7 de agosto se realizará la vigésima edición del Costa Rica Fashion Week (CRFW), evento de moda que se ejecuta en tiempos de pandemia, cuando la industria de la moda costarricense se ha enfrentado a variados desafíos y reinvenciones para continuar con sus procesos.

En esta nueva entrega del evento de moda, que se realizará en la Antigua Aduana y que se transmitirá gratis por el canal de Youtube del CRFW; nueve marcas costarricenses presentarán el trabajo que han realizado para la ocasión, logrando con esto exponer e impulsar sus propuestas.

Las marcas nacionales participantes son 33:3 by Linda Liz, Mauricio Cruz, Sastrería Triana, Mario Barboza, Del Manzano, Evelyn Valverde, AMAG, Selfmade y Pentimento. Además de esas pasarelas se podrá ver más talento nacional en dos presentaciones más: una con las creaciones de los estudiantes del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y otra con los proyectos de graduación de los alumnos de la Universidad Creativa.

En el evento también se lucirán las creaciones de los internacionales Pepa Pombo, Lina Cantillo, Carlo Carrizosa, Beatriz Camacho, Jessica Butrich, Loraine Holmes, Gianinna Azar, Isla and White, Maison Mesa, Angel Schlesser y Duly Romero.

A continuación, le presentamos en detalle las propuestas de los diseñadores y diseñadoras nacionales, integradas por talento joven y mucha conciencia ambiental.

Selfmade

Nicole Madriz es la diseñadora de Selfmade, marca que presentará en el CRFW la colección Liminidad,“que está inspirada en el bosque encantado y los procesos de cambio desde el punto de vista de la fantasía”.

La marca, dirigida a las mujeres, fue trabajada con materiales naturales como seda, algodón orgánico y cáñamo. Los tintes son hechos con añil y cochinilla, materiales importados desde una granja en Oaxaca. Para las tinturas también se utilizó achiote, almendro, cebolla y gavilana. Las prendas llevan bordados hechos a mano con materiales sobrantes de colecciones anteriores.

Para Madriz, el apoyo de la organización del CRFW ha sido muy relevante en estos tiempos.

“La organización siempre ha mostrado su apoyo y, en estos momentos, nos impulsan con fuerza a mantenernos firmes, a explorar mercados y mostrar nuestras propuestas”, comentó Madriz, quien dice que gracias a esta colección han podido ofrecer trabajo a jefas de hogar y jóvenes emprendedoras.

Evelyn Valverde presentará la colección 'Secuoya'. Foto: Naza Quirós para LN Evelyn Valverde presentará la colección 'Secuoya'. Foto: Naza Quirós para LN

Evelyn Valverde

La diseñadora Evelyn Valverde presentará la colección Secuoya, que se inspira en los árboles de ese mismo nombre.

“He estado preparando una colección fascinante, basada en una característica poderosa que comparten las mujeres y las secuoyas. ¿Sabías que las semillas de este árbol pueden durar hasta 20 años en el suelo, pero no es hasta que un incendio forestal activa los conos y les permite germinar? Así somos las mujeres, muchas veces el fuego de las dificultades saca lo mejor de nosotras”, explicó. Las prendas inspiradas en los 70, principalmente faldas, blusas y pantalones, son elaboradas con tejidos de uso diario como poliéster asedado y lino.

Para Valverde es espectacular participar en esta edición del CRFW, pues le permite estrechar lazos con sus homólogos, compartir conocimientos y experiencias.

“Pero sobre todo unirnos como un segmento que no solamente puede crear arte, sino generar un impacto a nivel económico y social en Costa Rica. Si bien es cierto la industria de la moda ha sufrido con la pandemia, también ha sido un momento de reinvenciones, donde muchas personas han encontrado un nuevo enfoque para salir adelante”, agregó.

Lienerz Manzado de Del Manzano. Foto: Naza Quirós Lienerz Manzado de Del Manzano. Foto: Naza Quirós para LN

Del Manzano

Lienerz Manzano, diseñadora Del Manzano, pondrá una sentida colección en la pasarela. Aida, la que regresa es el nombre de la propuesta que se inspira en su mamá, quien “ahora vive eternamente”.

“Fue una mujer auténtica, con una personalidad chispeante, carismática, ocurrente, alegre, servicial y realmente única. Es por y para mi mamá. Gracias por todo y por tanto”, dijo Lienerz.

Del Manzano tiene como enfoque “crear moda consciente y responsable”. Sus piezas exclusivas y atemporales se caracterizan por contar historias. En esta ocasión mostrará diseños “con una frontera difuminada entre lo casual y formal” que incluye faldas con blusas asimétricas, pantalones, entre otras.

Lienerz es una diseñadora venezolana graduada en Ingeniería Industrial y cuenta con un magister en finanzas. Ella llegó a Costa Rica en el 2017 para estudiar confección.

Mario Barboza presentará 'Catársis' en el CRFW. Foto: Naza Quirós para LN Mario Barboza presentará 'Catársis' en el CRFW. Foto: Naza Quirós para LN

Mario Barboza

El diseñador Mario Barboza presentará Catarsis y la inspiración de esta colección proviene de todo lo que de esa palabra se deriva.

“Mi propuesta presentará una fusión de texturas fuertes combinadas con delicadas. En cuanto a las texturas fuertes la colección presenta la técnica llamada suprareciclaje que es reutilizar materiales y transformarlos en un producto nuevo de una maceta más artística. En este caso las prendas presentan cuero reutilizado”, comentó.

Para Mario, quien crea para mujeres que buscan un estilo único y diferente, formar parte de este Fashion Week representa un reto gratificante.

“Creo que ha sido un aprendizaje necesario a lo largo de los años como diseñador. Exponerse en esta la plataforma, en medio de la pandemia, genera entusiasmo y expectativas de mejora”, agregó Barboza, quien suma 23 años en la industria textil y que ahora está empezando con el diseño sostenible.

Linda Liz Díaz tiene todo listo para presentar su colección inspirada en su hermana Nicole, en el país que ama y la vio crecer. Foto: Naza Quirós

33:3 by Linda Liz

Linda Liz Díaz pondrá en la pasarela una colección cargada de sentimientos e inclusión.

En el CRFW varias modelos desfilarán luciendo los diseños de la marca inclusiva y sostenible 3:33, colección que Linda Liz creó inspirada en su hermana Nicole, quien ha luchado contra el cáncer y debió realizarse una ostomía.

“(...) La misión de la marca no es crear una línea exclusiva médica, pero sí levantar un movimiento de inclusión y adaptabilidad en la industria de la moda”, dice.

Los textiles de las piezas son de botellas recicladas y otros de cáñamo, una planta con variedad de propiedades: es hipoalergénica, antibacterial y más noble que el algodón porque requiere cinco veces menos agua al momento de su producción.

“He tenido una visión muy clara de este momento, por muchos años, y es todo un honor poder compartir el lanzamiento de 3:33 rodeada de la tierra y la gente que me vio crecer. El debut de mi marca en CRFW es un reencuentro con mi madre tierra y marca la transformación personal que he tenido en la última década, desde que me marché a crear la visión que nació aquí”, dijo anteriormente la diseñadora, quien también funge como directora creativa del CRFW.

Mauricio Cruz, conocido diseñador nacional, regresa con sus inclusivas propuestas a las pasarelas. Foto: Naza Quirós para LN Mauricio Cruz, conocido diseñador nacional, regresa con sus inclusivas propuestas a las pasarelas. Foto: Naza Quirós para LN

Mauricio Cruz

Mauricio Cruz, director creativo de su marca homóloga, comentó que en esta oportunidad se inspirarán en los insectos, aunque el nombre de la colección se revelará próximamente.

“Tomando como punto de partida de que en Costa Rica hay aproximadamente 35.000 especies diferentes de insectos, desarrollamos una colección basada en sus peculiares estampados, colores, formas y fuerza”, dijo Cruz.

La colección de Cruz está compuesta por 15 atuendos variados. Entre los materiales de las piezas están el algodón, denim, mesh, terciopelo, cuero, entre otras.

Cruz recordó el concepto de su marca. “Es una marca creada por y para la comunicad LGTBIQ+, nuestro diferenciador es la representación. Nos encanta divertirnos y ser lo que siempre hemos soñado por medio de la ropa. Esa representación y esa irreverencia nos define como marca”, comentó.

Estoy muy agradecido por formar parte de esta edición. La industria de la moda ha pasado por momentos complejos, así como todas las industrias, durante la pandemia. Esta pasarela simboliza muchísimo esas ganas y deseo de fantasía que tenemos para volver a tener un mejor panorama en la vida y ese disfrute de la moda. — Mauricio Cruz

Me preocupa la huella que dejamos en el planeta. Nuestro modelo de producción es bajo el concepto de moda lenta, aquí cada proceso lleva su tiempo, cada paso lo hace una persona que necesita crear despacio, con detalle y bajo condiciones y pagas justas, somos humanos creando para humanos. — Nicole Madriz, diseñadora de Selfmade

Paula Cerdas es la diseñadora de Pentimento. Foto: Naza Quirós para LN Paula Cerdas es la diseñadora de Pentimento. Foto: Naza Quirós para LN

Paula Cerdas

Paula Cerdas, creadora de la marca Pentimento, presentará la colección Advitam. La propuesta gravita alrededor de la conciencia ambiental.

Cada pieza se construyó buscando “la optimización de la cantidad de materia prima y así reducir el desperdicio de material, aprovechando los sobrantes para la creación de una nueva pieza”, explica Paula, quien resalta que su marca siempre tiene un elemento artístico en sus piezas.

“El 95% de las piezas son confeccionadas con materiales upcycled (insumos reciclados para crear nuevos) y el resto llevan materiales de fibras naturales con forro de poliéster reciclado, también se reutilizan algunos zippers y botones. El material mas reutilizado en la colección es la mezclilla, ya que su producción es una de las más contaminantes”, comentó.

Por su parte, los accesorios que acompañen las prendas de la colección son de los nacionales de La hebra, pues estos son biodegradables y siguen la línea de sostenibilidad.

Participar en el evento representa “un gran paso” para la carrera de Paula, quien debutará como diseñadora. Ella está comprometida con el bienestar del ambiente.

“Mi propósito es buscar siempre la sostenibilidad de la mano del arte”, asegura Paula, quien es una promesa del diseño.

(...) Con el confinamiento se intensificó una problemática ambiental que se viene dando en las últimas dos décadas. La virtualidad ha servido como canal de compra y consumo, gracias a la accesibilidad del medio, ampliando el alcance de la moda, pero al mismo tiempo potenciando el consumo masivo de piezas fast fashion (moda rápida y de poca duración). De aquí emerge una cultura de reflexión y concientización acerca del impacto ambiental que tenemos como consumidores, a la cual se le da respuesta con la popularización de tiendas de segunda mano y haciendo hincapié en la importancia de apoyar el diseño nacional. — Paula Cerdas, diseñadora de Pentimento.

Marianela Sandí es la diseñadora de Sastrería Triana. Foto: Naza Quirós para LN

Sastrería Triana

Marianela Sandí presentará Renacentista, una colección inspirada en la pausa y el renacer.

“Los materiales utilizados son telas jacquard y razo francés creando una línea clásica y elegante”, comentó la diseñadora, quien se enfoca, sobre todo, en líneas masculinas.

Con relación a su presencia y la de los demás creadores en el CRFW, ella lo ve como una gran ventana.

“Esta es una oportunidad para levantarnos nuevamente, de hacer crecer al país y la industria exponiendo todo el talento nacional”, dijo.

Su marca, Sastrería Triana se enfoca “en hacer prendas a la medida de alta calidad y un diseño único”.

“Como diseñadora siempre me he inclinado por una línea elegante y atemporal y la sastrería abarca todo esto”, explicó.

Nolys Rodríguez, diseñadora de Amag. Foto: Naza Quirós para LN Nolys Rodríguez, diseñadora de Amag. Foto: Naza Quirós para LN

Amag

Nolys Rodríguez es la directora creativa de Amag, marca creada para la mujer guerrera y luchadora. La creadora venezolana, quien además de diseñadora es doctora y vive en Costa Rica hace seis años, presentará en el CRFW Resilience, colección en la que se utilizaron materiales como lino y algodón orgánicos, así como telas totalmente recicladas.

“Podemos decir que esta colección es un 40% de telas sostenibles y un 40% de materiales pet (tereftalato de polietileno) reciclados”, dijo,

Para Rodríguez, ser parte de este evento significa una fuerza extra para, en el escenario actual, continuar inspirándose, formándose y trabajar por el futuro del planeta.

Nolys fundó su marca en el 2006 y desde entonces trabaja por y para las mujeres.