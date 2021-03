Entonces renuncio al canal, me vengo para Estados Unidos y fue como hasta cierto punto una bendición que llegara el coronavirus, en el sentido de que no hubo tiempo para pensar nada, o sea, cerraron las puertas y no podíamos salir de la casa. Todo esto me forzó hacer algo que ya venía planeando hacer, pero que jamás pensé que iba a hacerlo encerrado en una casa. Pensé en no trabajar, pero esto fue al extremo y me ha servido mucho porque me permitió replantearme la vida. Siento que me dio la crisis de la mediana edad como a los 45 (este año cumplo 49), entonces llega uno a un momento en que comienza a preguntarse por qué sigue haciendo esto y por qué no hago algo diferente. Ha sido un año de reflexión.