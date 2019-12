“No me voy por ninguna otra razón. Tengo un pensamiento de honrar a mis padres que hicieron todo por mis hermanas y por mí, es momento de devolverles un poco de todo lo que nos han dado porque son padres maravillosos que me han apoyado siempre y eso que yo no he sido un hijo fácil, pero en momentos difíciles hemos podido sobrepasar las pruebas de la vida”, explicó Angelrafael quien recordó ademas que cuando llegó a Costa Rica hace 21 años casi no sabía hablar español, pero que vino con una valija llena de ilusiones y de maquillaje; eso sí, pensó que solo se iba a quedar por unos pocos meses.