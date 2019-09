"A veces el tico es muy chineado y es de ‘estás conmigo o en contra’. Con lo de Lynda y Coco la verdad es que si estoy o no de acuerdo, independientemente de eso, yo trabajo con canal 7 y si ellos traen a Coco o a Fabricio o a Donald Trump a mí me pagan por maquillar. Yo no tomo postura a favor o en contra de nadie. He trabajado con personas que me caen mal, pero ese no es el caso con Coco”, aseveró.