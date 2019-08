“A él le encantaba ir conmigo. Se quedaba hasta que terminábamos el programa. Le fascinaba apoyarme. Siempre imprimíamos fotos para darlas de recuerdo al final del programa a los invitados y él me apoyaba con eso, me llevaba agua y me pasaba el micrófono. Siempre tuve la sensación de que Daniel quería hacer algo con las cámaras o en esa línea”, recuerda Sylvia Blanco.