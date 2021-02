“Yo no tenía miedo, yo soy muy valienta. Ahora me siento muy alegre y muy feliz, porque Dios me ha dado mucho en mi vida y yo la verdad nunca tuve miedo. Es que ¿qué hace uno con la vacuna?: si no se la pone, uno se puede morir, y si me la pongo también; entonces, es mejor ponérsela y ser valiente para que no me vaya a dar, porque creo que ya ni tendrían respirador para una señora de 94 años y, además, dicen que es dolorosísimo para las viejitas, entonces yo dije sí o sí”, explica.