—La gente mayor es una de las poblaciones más delicadas, yo no he tenido mayores cambios porque las recomendaciones de las autoridades son cosas que yo aprendí a aplicar desde siempre, eso relacionado con el lavado de manos y la higiene personal y de la casa. Siempre he sido una persona muy organizada y ordenada en todo el sentido de mi vida, pero si me toca, ya fue suficiente tiempo el que Diosito me permitió vivir. He sido una mujer tan feliz que todo me ha salido tan lindo en la vida, que qué más voy a pedirle al Espíritu Santo que me ha dado tanta felicidad. Siempre lo digo, mi vida la volvería a vivir exactamente como la he vivido estos 93 años.