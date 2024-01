Sofía Vergara regresa a Colombia y es sorprendida al salir del aeropuerto

Recientemente, la actriz Sofía Vergara, reconocida por su destacado papel en la serie estadounidense Modern Family, regresó a su tierra natal, Colombia, y experimentó una recepción inesperada a la salida del aeropuerto.

En la actualidad, Sofía se encuentra inmersa en la gira de promoción de la producción de Netflix, Griselda. En las últimas horas, la renombrada actriz arribó a Colombia, donde tiene previsto visitar diversos medios de comunicación, anticipándose que brindará detalles inéditos sobre el proceso de producción de la serie.

Se conoce que la oriunda de Barranquilla permaneció alejada de su país natal durante varios años. No obstante, el 17 de enero, arribó a la capital colombiana, donde fue recibida de una manera que no esperaba.

A través de su cuenta de Instagram, Vergara compartió con sus numerosos seguidores la sorpresa preparada por el equipo de Netflix Colombia en la salida del Aeropuerto Internacional El Dorado: una imponente valla con el mensaje “Sofía Vergara es linda, pero más linda en Colombia”.

Al contemplar el monumental cartel publicitario que le daba la bienvenida a su tierra natal, la actriz de Barranquilla expresó: “¿Qué tal la sorpresa que me tenían? O sea, me muero, me muero, divino, y ahora me voy a comer un ajiaco. Gracias”.

De inmediato, sus seguidores reaccionaron con comentarios como “Ídola”, “Pero aún más en Barranquilla, morrrr”, “Amo y admiro esa autenticidad. Orgullo colombiano”, “Viva el ajiaco, viva Colombia”, “Qué hermoso mensaje. Bienvenida a Colombia”, “Bienvenida a tu país, mi adorada Sofía”, “Orgullo barranquillero y colombiano, es una diva”, entre otros.

El próximo 25 de enero marcará el estreno de Griselda, la serie de Netflix en la cual Sofía Vergara desempeña el papel principal. En esta producción, la actriz barranquillera interpreta a Griselda Blanco, la conocida narcotraficante colombiana apodada “la madrina de la cocaína” o “la viuda negra”.

En los adelantos proporcionados por la plataforma de entretenimiento, se aprecia a Vergara luciendo un peinado corto y castaño, ataviada con pantalones de tela y camisas de satén. La actriz exhibe una expresión fría y calculadora, evocando la personalidad característica de Blanco.

Sofía Vergara fue sorprendida con una vaya que le dedicó Netflix Colombia en su regreso a su país natal.

