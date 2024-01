Sofía Vergara asegura que tener 51 años ‘es horrible’

La actriz colombiana Sofía Vergara, destacada por su papel protagónico como Gloria Delgado-Pritchett en el afamado sitcom estadounidense Modern Family, captó la atención internacional en estos días debido a la inminente presentación de su próxima obra: la miniserie Griselda.

La dirección de Griselda estuvo a cargo del cineasta caleño Andrés Maíz y se basa en la historia de Griselda Blanco, la mujer colombiana que lideró uno de los cárteles de drogas más influyentes de la historia. Este proyecto contará con la participación de reconocidas personalidades como Christian Tappan, Vanessa Ferlito y Karol G, y estará disponible en la plataforma de streaming Netflix a partir del 25 de enero.

El considerable interés generado por esta producción propició que Vergara se involucre en entrevistas con diversos medios de índole nacional e internacional, donde no solo se refiere a la serie, sino también comparte aspectos de su vida personal.

En una conversación con la revista Aló, le consultaron sobre el secreto que le permite mantener su atractiva apariencia a sus 51 años y lucir impresionante en cada fotografía que le toman. Ante esta interrogante, la barranquillera respondió con sencillez que su única virtud radica en ser “fotogénica”.

No obstante, la artista afirmó entre risas a la revista que tiene esa suerte y que no guarda ningún otro secreto, ya que los años la acompañan.

“Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes. Siento que a uno todo se le va como derritiendo. Es horrible tener 51 años. Pero bueno, me la gozo al cien por ciento”, declaró Sofía.

Ante la pregunta de si se haría cirugías estéticas, Vergara respondió de manera afirmativa que quisiera hacerse algunos arreglos, pero que no tiene tiempo, sin embargo, admitió que lo tiene planeado y que no le dan miedo esos procesos.

También hizo referencia al año 2023, en el que atravesó por su mediático divorcio del actor estadounidense Joe Manganiello, y a la incertidumbre generada por el hecho de que Griselda se postergara en dos ocasiones debido a las protestas del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists; SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés).

“Fue un año interesante, no malo. Experimenté cambios, pero he estado bien, al igual que mi hijo, a quien adoro, y Claudia, mi sobrina, a quien también amo”, señaló la actriz.

