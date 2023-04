Shirley Álvarez se reencuentra con una pasión en España

La presentadora costarricense Shirley Álvarez se encuentra en España desde hace varios días formándose en una materia que siempre ha sido de su interés. Así se lo contó a sus seguidores de Instagram, a quienes motivó a nunca dejar de hacer eso que les gusta o al menos intentarlo.

Álvarez, de 43 años, está llevando, en el marco del conocido evento Casa Decor 2023, un curso de Home Staging, una técnica de decoración que prepara casas para sacarles su máximo potencial, logrando que se vendan o alquilen más pronto.

Shirley Álvarez recuerda que siempre hay tiempo para aprender o hacer aquello que siempre nos ha despertado interés. Foto: Instagram

“Estos días han sido muy emocionantes… aprendiendo, estudiando, experimentado y disfrutando de mi propia compañía. Agradeciendo siempre la oportunidad de explorar cosas que me gustan y me apasionan”, escribió Shirley en Instagram.

Acompañó su mensaje con varias fotografías en las que muestra un poco de lo que ha experimentado.

Álvarez, presentadora de Dancing with the Stars, es conocida por siempre compartir palabras de ánimo para hacer aquello que tanto se desea. En su caso, es una gran aventurera que si no está viajando a algún increíble destino, como Islandia o Asia, está aprendiendo a bucear o subiendo el cerro Chirripó.

Shirley compartió un poco de lo que ha estado aprendiendo en España. Foto: Instagram

Este sábado 22 de abril, Shirley tuvo oportunidad de pasear por España y la entusiasmó la compañía, pues su novio, el chef Daniel Vargas, llegó para vivir junto a ella una nueva aventura.

“Hoy vamos a empezar nuestro road trip y vamos para una ciudad a la que queremos mucho ir porque no la conozco. Hay una feria que me hace mucha ilusión conocer y donde se baila mucho mucho”, dijo entre risas de camino a Sevilla.