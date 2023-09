Shakira soñaba con criar a sus hijos junto a Piqué, más allá de ganar un Grammy

Profesionalmente hablando, Shakira pasa por el mejor momento. La colombiana está brillando justo después de enfrentar uno de los episodios más dolorosos de su vida: la separación de Gerard Piqué, el padre de sus hijos.

Por más de una década, Shakira consideró a Piqué el amor de su vida e, incluso, se proyectaba con el futbolista hasta la vejez. Estar con él, juntos como familia, era el mayor sueño de la colombiana.

La cantante ha probado las mieles del éxito desde el lanzamiento de Te felicito, en el 2022, cuando nadie sospechaba que detrás de la separación de ella con el exfutbolista estaba la infidelidad de él con Clara Chía, una joven entonces desconocida.

Monotonía y Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, con el DJ argentino Bizarrap, llevaron a la cima a la cantante, quien a través de este par de temas desnudó su dolor por el engaño de su ex. Con ese contexto todavía vivo, ella dio detalles a Billboard de su dolorosa experiencia, una que ahora, a más de un año de distancia, evalúa, tras emprender una nueva vida de soltera.

Los hijos de Shakira y Piqué, Milán y Sasha, tienen 9 y 11 años. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) (ANGELA WEISS/AFP)

“Ser madre soltera, y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces. Tengo que poner a dormir a mis hijos, ir al estudio de grabación, que ahora mismo no lo tengo en mi casa. Todo es cuesta arriba. Porque cuando no tienes al marido que se pueda quedar con los niños y esto, siempre voy como haciendo malabarismo. Me gusta ser una madre presente. Me gusta llevarlos al cole, desayunar con ellos, acostarlos a dormir, cenar con ellos, llevarlos a las actividades extracurriculares, acompañarlos a los playdates (salidas para jugar). Pero aparte de eso tengo que facturar”, reconoce.

La artista, de 46 años, confiesa que cuando vivió en España estaba entregada a su vida familiar, vivía alejada de los contactos o de los medios para poder darle impulso a su carrera. Pero ahora, ya en Miami, cuenta con todas las herramientas para darle rienda suelta a su creatividad artística.

Por ello ha sacado nueva música, se viene un nuevo disco tras cinco años del último y, a la par de esto, se da tiempo para estar con sus hijos lo más que se pueda.

Shakira lanzó su más reciente sencillo 'El Jefe' el 20 de setiembre. (Captura)

El sueño de Shakira no se hizo realidad

La prioridad de Shakira son sus hijos, Milan y Sasha, quienes ahora tienen una vida más tranquila en Estados Unidos, ya que en España los paparazzis no los dejaban en paz ni un minuto. La artista se da el tiempo para salir con ellos a los eventos deportivos que se puedan y, aunque ha comenzado una nueva vida en Miami, confiesa a Billboard que aún está lidiando con sus últimos demonios.

“He pasado por varias etapas. La negación, la rabia, el dolor, la frustración, la rabia otra vez, el dolor otra vez. Ahora estoy en una etapa de supervivencia. De ‘mantén tu cabeza por encima del agua’. Y en una etapa de reflexión. Y ahora es una etapa de trabajo duro y todo el tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos”, reveló.

Shakira le ha cantado al amor en muchas de sus canciones, se ha inspirado en la historia de amor real de sus padres, quienes llevan juntos 50 años, un referente de unión que ella quería repetir con su expareja Gerard Piqué.

“Yo creía en hasta que la muerte nos separe. Yo creía en ese sueño. Para mí, para mis hijos. Porque además mis padres han estado juntos, no sé, 50 años. Y se aman como el primer día. Entonces sé que sí es posible. Han sido siempre mi ejemplo y era lo que yo quería para mí y para mis hijos, pero no se pudo. Si la vida te da limones, hay que hacer limonada. Y eso es lo que estoy haciendo: limonada”, reveló.

Y aunque Shakira sigue sumando reconocimiento de su público y de la industria musical, para ella esto no representaba su sueño de vida, lo era la familia, poder criar y ver crecer a sus hijos junto al padre de estos. Aunque Shakira no mencionó el nombre de Gerard Piqué en la entrevista con Billboard, confesó que tras la separación, su mayor sueño ya no se hizo realidad.

“Cuando se destroza una familia, creo que no hay nada que pueda compensar ese dolor. Claro, tengo que seguir adelante por mis hijos y esa es mi mayor motivación. Pero mi más grande sueño en la vida, más que coleccionar discos de platino y Grammys, era criar a mis hijos con su padre, tener una familia, ¿sabes? Pasar por encima de los problemas, de los obstáculos, y superarlos, y envejecer al lado de alguien. Esto ya sé que no lo voy a tener”.