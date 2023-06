Shakira estaría en Costa Rica con sus hijos

La cantante colombiana Shakira estaría de visita en Costa Rica, al menos así lo confirmó la periodista tica Glenda Umaña en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. También el medio Teletica.com publicó una nota en la cual una mujer afirma que se topó a la cantante en un hotel en Escazú y que su hija se tomó una foto con ella.

Umaña posteó un video en el que narra que vio a la colombiana en un hotel y que la intérprete de Pies descalzos está acompañada por sus hijos Milan y Sasha.

La colombiana Shakira constantemente viaja acompañada de sus hijos Milan y Sasha. (Grosby - G3/The Grosby Group)

LEA MÁS: Shakira cuenta ante los jueces lo más romántico que hizo por Piqué

“Chicos, estoy que se me sale el corazón. No saben lo que acaba de pasar. Estamos aquí en Costa Rica en el hotel, no voy a decir cuál y acabamos de ver pasar a Shakira con sus hijos, está aquí en Costa Rica. La perseguí y la perseguí, pero ya se fue”, narró la comunicadora.

En una publicación extra en sus historias, Umaña publicó una fotografía con un hombre al cual identificó como Tony y aseguró que es el hermano de la barranquillera.