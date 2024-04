Shakira afirma sentir vergüenza por su manera de cantar anteriormente: ‘Creo que era exagerada’

Más allá de las preferencias musicales de cada quien, es difícil pensar que alguien como Shakira esté disconforme con su voz, la cual le ha valido una carrera de décadas como una de las exponentes más importantes del pop mundial y la ha hecho ‘facturar’ millones.

Sin embargo, la intérprete de Waka Waka sorprendió con sus declaraciones en el programa Hot Ones, del canal de youtube First We Feast, cuyo formato se basa en que los artistas coman alitas con picante y respondan preguntas.

Sean Evans -conductor del espacio- recordó la entrevista con Zane Lowe para la plataforma Apple Music, en la que Shakira comentó que “solía apestar”, en referencia a su calidad artística en el pasado. El conductor de Hot Ones le consultó sobre cuáles aspectos de sus canciones viejas la hacían sentir “cringe”, a lo que la cantante respondió:

“Muchas cosas. Creo que yo solía exagerar los llantos en mi voz. Sí, creo que era exagerada, un poco tosca ¿sabes? Demasiado Shakira”, expresó.

LEA MÁS: Shakira sobre filme ‘Barbie’: ‘Mis hijos lo odiaron. Sintieron que era castrador’

Además, asegura que, tras convertirse en madre, notó cómo su voz experimentó cambios que la hicieron más completa; esto sumado a un proceso de evolución personal y madurez en sus decisiones. “Mi intelecto evolucionó”, comentó.

La entrevista que Shakira dio a Hot Ones es parte de la gira de medios que la artista está realizando como promoción a su más reciente álbum, Las mujeres ya no lloran, lanzado el 22 de marzo de este año.

En este proceso ha mostrado pocos tapujos al posicionarse sobre temas polémicos como su ruptura con el exfutbolista español Gerard Piqué. Recientemente, sus declaraciones al medio Allure sobre la película Barbie, generaron controversia por haber asegurado que sus hijos la sintieron “castradora”.