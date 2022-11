Selena Gómez confiesa que contempló quitarse la vida

La actriz y cantante Selena Gómez reveló que los problemas de salud mental con los que ha batallado por muchos años la llevaron a contemplar el suicidio. Eso sí, fue enfática en que solo lo pensó y nunca atentó contra su vida.

Así lo dio a conocer la actriz y cantante durante una entrevista con la revista Rolling Stone.

“Pensé que el mundo sería mejor si no estuviera aquí”, dijo Selena, quien a partir del viernes 4 de noviembre contará su historia en el documental de Apple TV Selena Gómez: My Mind and Me.

Selena Gómez sentía que no encajaba en el mundo de Hollywood y no tenía el gupo de amigas celebridades que ella soñaba. (Cortesía Apple TV)

La actriz, quien saltó a la fama como una de las estrellas infantiles de Barney y sus amigos y posteriormente catapultó su carrera en la serie de Disney Los hechiceros de Waverly Place, detalló que estuvo en cuatro centros de rehabilitación desde que cumplió 20 años, debido a que en ese momento todo “comenzó a oscurecerse mucho”, pues sentía “que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo”.

Selena, de 30 años, explicó que ella siempre imaginó su vida de una manera, pero las cosas no salían como esperaba. Por ejemplo, quería dejar de ser la niña y adolescente Disney que la había catapultado a la fama y que la vieran como una mujer madura; también anhelaba encajar en el mundo de Hollywood, pero no conseguía sentirse bien en ese grupo de amigas celebridades que soñaba.

“Crecí pensando que me casaría a los 25. Me destrozó que no estaba ni cerca de eso, no podría estar más lejos de eso. Fue tan estúpido, pero realmente pensé que mi mundo había terminado. Nunca encajé con un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente era Taylor (Swift), así que recuerdo sentir que no pertenecía a ningún grupo”, narró a la revista.

Luego, agregó: “Sentía que de todos a mi alrededor estaban viviendo vidas plenas. Yo tenía un lugar en la industria y estaba muy feliz, pero... ¿realmente lo estaba? ¿Estas cosas materialistas me hacían feliz? Simplemente no me gustaba quién era, porque no sabía quién era”.

Selena Gómez saltó a la fama como una estrella de Disney. (Cortesía Apple TV)

Selena añadió que cuando finalmente le diagnosticaron trastorno de bipolaridad tomó tantos medicamentos que tuvo que ”aprender a recordar ciertas palabras”. La actriz se negaba a aceptar su diagnóstico.

Posteriormente, encontró un especialista que le ayudó a entender lo que le pasaba y la desintoxicó de tantos medicamentos.

“Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero tenía que aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer”, confesó a Rolling Stone.

El documental Selena Gómez: My Mind and Me narra la historia de la artista luego de que alcanzó el estrellato y un giro inesperado la llevara a la oscuridad. La producción abarca seis difíciles años de la vida de la actriz de Only Murders in the Building.