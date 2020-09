“Yo no sabía que tenía diabetes, pero es que yo me tomaba hasta 10 refrescos gaseosos diarios de seguido y después yo decía ‘que sed más rara’. Hasta que un día caí, me llevaron a la clínica y me dijeron que tenía una diabetes tipo dos y he tenido que lidiar con eso por muchos años. De hecho tuve que salir de la carrera de música porque perdí mucho la vista y para leer y para todo se necesitaba la vista”, explicó.