¿Qué lleva Thalía en su bolso? La mexicana mostró lo que siempre carga pero nadie ve

Ante el ojo público siempre luce costosas carteras. Sin embargo, lo que la cantante y actriz mexicana Thalía carga en esos bolsos no era de conocimiento público... hasta ahora.

En una reciente entrevista en el programa Pinky Promise, de la también cantante Karla Díaz, Thalía se animó a abrir su bolso rosado Louis Vuitton para mostrar qué carga a cualquier lugar que va.

La intérprete de María Mercedes, Marimar y María la del Barrio comenzó mostrando unas pastillas de chicle moradas marca Ice Cubed, que asegura nunca le pueden faltar. Posteriormente sacó unas pastillas para la migraña, pues afirmó que este es un padecimiento frecuente.

Luego mostró un perfume de su marca, Thalía Sodi. Se trata de un perfume cítrico amarillo que aseguró no solo lo utiliza para ella sino que siempre rocía un poco en todos los lugares a los que entra para que “huela rico”.

Otra cosa que nunca le falta en su bolso es un spray antibacterial, que según explicó se aplica en el rostro para que las bacterias no se le peguen. Luego sacó unas gafas muy a su estilo, unos audífonos, una bolsa de maquillaje de su marca y un pequeño osito café de peluche.

Thalía: ‘Estoy en el mejor momento de mi vida’

“Ese osito me recuerda a esa niñita, a la mini Thalía soñando en grande. Es un osito muy feliz”, dijo la cantante de No me acuerdo.

La intérprete también mostró una plancha rosada de su propia colección (que terminó regalándole a la presentadora) y afirmó que siempre le ha sido de mucha utilidad. Además, sacó una gorra que es de gran utilidad para camuflarse entre la multitud.

Thalía siempre carga una plancha de cabello en su bolso. (Captura video Pinky Promise)

Lo que más curiosidad generó durante ese segmento de la entrevista fue justamente cuando la actriz y cantante mexicana sacó un trípode y una luz que le son de gran ayuda para tomarse fotos o grabarse videos ella misma.

“Siempre traigo mi luz. Cariño tu siempre tienes que tener tu luz y tu tripié a donde quiera que vaya. Mira esta maravilla, yo lo amo”, decía entre risas la cantante mientras estiraba el trípode para mostrarlo ante las cámaras.

La intérprete de Rosalinda añadió que con ese trípode y esa luz “está una feliz, reina, con tu luz ya eres feliz con todo”, finalizó.