Novio de Lisbeth Valverde revela su historia de amor a primera vista antes de Miss Universo

San Salvador. Lisbeth Valverde Brenes, Miss Costa Rica 2023, ha conquistado a Costa Rica gracias a la calidez y don de gentes. Este 18 de noviembre, poco antes de la final de Miss Universo, una de las personas más importantes de su vida, expuso cómo es el corazón de la reina tica.

Travis Cones es el novio de Lisbeth Valverde desde hace cuatro años y uno de sus seres más queridos y cercanos. Este sábado 18, el estadounidense aterrizó en El Salvador para apoyar a “Lis”, como la llama de cariño, en uno de sus más grandes sueños.

Margoth Brenes, mamá de Lisbeth Valverde, y Travis Cones, novio de Miss Costa Rica 2023, son los principales fanáticos de la reina tica en Miss Universo. Foto: Instagram

Durante su estancia en el país centroamericano, Cones concedió una entrevista a La Nación en la que habló de su historia de amor a primera vista, lo que más admira de ella y lo que espera de esta noche mágica.

Travis comentó que su novia ejemplifica la filosofía de que “si crees en tus sueños y trabajas por ellos todos los días, es posible que todos logremos nuestras metas”.

-¿Hace cuánto es novio de Lisbeth y qué es lo que más le gusta de ella?

Lis y yo nos conocimos hace unos cuatro años en Belice. Ella estaba compitiendo en el concurso de belleza Miss Costa Maya y yo compitiendo en un combate de jiu-jitsu (artes marciales). En el momento en que nos miramos a los ojos, nos enamoramos. Recuerdo haberla visto en un carrito de golf viajando por la isla y cada vez que nos veíamos se sentía un amor instantáneo e inmediato.

-¿Qué cualidades de Lisbeth, como persona, son las que más le agradan?

Lo que más me gusta de ella es que es apasionada y genuina. Lo que ves, es lo que tienes. No le gusta ser falsa y alguien que no es. Ella siempre te dirá exactamente cómo se siente. Ella me inspira por su ética de trabajo y su origen humilde.

“Las cualidades que más me gustan de ella son su ética de trabajo, su inteligencia y su autenticidad. Tiene un alma y un corazón hermosos, que inspiran a la gente”.

Lisbeth Valverde y Travis Cones llevan cuatro años de noviazgo. Ellos se enamoraron a primera vista en Belice. Foto: Travis Cones para LN

-¿Cuál es su sensación al verla cumplir su sueño en Miss Universo?

Cuando la veo en el certamen de Miss Universo, entiendo que para llegar aquí ha trabajado 15 años. Al principio me explicó que no tuvo ningún apoyo, 15 años después tiene el apoyo de todo un país y eso es inspirador. Cuando la veo en el escenario haciendo lo que ama, me hace muy feliz.

“Esto me emociona porque hemos estado juntos en este viaje durante cuatro años y hemos puesto todo de nosotros en este momento, tanto financiera como emocional y físicamente. Es muy gratificante”.

-¿Qué espera de la participación de Lisbeth en la final de Miss Universo?

Espero que dé todo lo que tiene y trate de ganar la corona para Costa Rica. Si no la gana, siempre estaré ahí para ella. Ante mis ojos, es una ganadora.

-¿Cómo se siente al estar aquí apoyándola en Miss Universo?

Estoy agradecido de estar aquí para apoyar a Lis en Miss Universo. Hemos estado en este viaje durante cuatro años y este es el cuarto concurso en el que la acompaño. El primero fue Miss Costa Maya, el segundo fue Miss Panamericana, el tercero fue Miss Costa Rica y el cuarto es Miss Universo.

-¿Cómo fue la experiencia de acompañarla en la preliminar y en el desfile del traje nacional? ¿Qué sintió al verla en el escenario?

Fue increíble ver a Lis en las preliminares y en el show de traje nacional después de todo su trabajo. Ver la pasión con la que gritó su nombre y el de su país: pude sentir esa pasión. Hay muchas emociones diferentes y estoy muy agradecido y honrado de poder apoyar a Lis.

“El traje nacional fue muy especial. Ella tuvo la idea y la hizo realidad. Costa Rica tiene hermosas playas y nosotros trabajamos en la industria del turismo. Queremos invitar a todos a venir a Costa Rica para experimentar el ‘Pura Vida’”.

-¿Cómo cree que sus vidas cambien si ella se convierte en Miss Universo?

La vida cambiará si Lis gana Miss Universo. Pero lo cierto es que la vida siempre está cambiando y nosotros cambiamos con ella y nos adaptamos. Si ella gana, usaremos la plataforma para el bien común e inspiraremos a los jóvenes a hacer grandes cosas para crear un futuro mejor para este mundo.