Lisbeth Valverde lista para final de Miss Universo: ‘La tarea está hecha. Lo que pase será ganancia’

San Salvador. Este sábado 18 de noviembre, la costarricense Lisbeth Valverde Brenes vivirá la gala con la que ha soñado desde que era una adolescente. A solo horas de la gran final de Miss Universo 2023, la tica conversó con La Nación de sus sentimientos e impresiones.

Desde su llegada a El Salvador, donde se realiza la edición 72 del certamen, Lisbeth ha participado en un proceso de jornadas extenuantes. El cansancio es inevitable, aunque la actitud y compromiso de Valverde son superiores.

Lisbeth Valverde Brenes cumplirá un sueño la noche de este 18 de noviembre, durante la final de Miss Universo. Foto: Instagram

Durante una rueda de prensa organizada por Miss Universo, la mañana de este 17 de noviembre, Lisbeth contó cómo se siente física y emocionalmente al filo de culminar una etapa trascendental de su vida.

“Sigo muy emocionada y motivada. Obviamente, a estas alturas, es bastante cansado. Hemos estado en jornadas que son físicamente extenuantes, con zapatos altísimos, en varias actividades y demás. Obviamente es desgastante, mental y físicamente, pero creo que la motivación que me ha dado Costa Rica, todo mi pueblo, me tiene muy contenta y lo seguiré dando todo”, afirmó.

Miss Universo podrá verse en Costa Rica a través del canal Telemundo a partir de las 7 p. m.

Lisbeth, serena y sonriente como siempre, se refirió además a su desempeño durante la competencia y a los atuendos que lució en la preliminar y show de traje nacional.

En la primera pasarela en mención vistió un diseño de Jesús Alvarenga, que recibió todo tipo de opiniones. Ella comentó que eligió esta pieza luego de que el vestido que tenía para esa noche, del colombiano Fernando Marín, le quedó grande en la zona de las caderas. En la gran final sí vestirá esta pieza.

Su vestido típico, por su parte, representó los mares costarricenses: ella se convirtió en la reina del océano.

-¿Cómo se siente a estas alturas? ¿Considera que ha hecho lo mejor? ¿Con respecto a los vestidos de gala y traje típico, ¿cree que tomó las mejores decisiones?

“Creo que se hizo un esfuerzo muy grande para llegar a este punto. Yo me siento satisfecha, siempre se puede dar lo mejor, siempre se puede ser mejor, pero bueno, las cosas pasan como tienen que pasar. Tengo el apoyo de diseñadores tanto de El Salvador, de Costa Rica, de Colombia, eso es algo para resaltar del trabajo que se ha hecho en conjunto. Ahora queda solo disfrutar la experiencia”.

Lisbeth Valverde Brenes, quien es una activista de los derechos de las personas con discapacidad, considera que independientemente del resultado de Miss Universo todo ha merecido la pena.

“Desde antes de que viniera ya valió la pena. Creo que es una experiencia que le cambia a uno la vida. No puede ser uno la misma persona después de una experiencia como Miss Universo. No solo por el hecho de la corona o de estar aquí, sino por los contactos, las puertas que se pueden abrir, sentarse todos los días a desayunar con una chica que habla una lengua diferente: es demasiado enriquecedor. Yo me llevo eso”.

Lisbeth sueña con la corona de Miss Universo y considera que tiene lo que se necesita para portar la banda de la mujer más bella del mundo, sobre todo en tiempos en los que los proyectos sociales y la hermosura interna son prioridad. Independientemente de lo que acontezca en la final del certamen, ella ya se siente premiada.

“Me llevo esta satisfacción. Que mi pueblo, Costa Rica, se sienta orgulloso de mí, me hace sentir que la tarea está hecha. Lo que pase de aquí en adelante va a ser pura ganancia”.

Decisión tomada

Luego de participar en la entrevista de personalidad y preliminar, el jurado ya tomó la decisión de quiénes pasan al top 20. Lisbeth sabe que los resultados son esos y no cambiarán. Por su parte, se enfocará en dar su milla extra durante la final, en disfrutar y en mantenerse fuerte hasta el último momento.

Con respecto a las candidatas centroamericanas, Valverde reconoce que la competencia “es fuerte”.

“Es bastante difícil. Hay que aceptarlo. Cada una tiene su esencia. Cada una viene con su estilo, ninguna se parece en su estilo. (...) Yo, por mi parte, creo que he representado a Costa Rica de la mejor manera. He tratado de levantar la voz y de gritar el ‘Pura Vida’”.

En tan solo unas horas, Lisbeth Valverde conocerá el resultado de su trabajo de años y de la disciplina de los últimos meses. Lo que sí es cierto es que, pase lo que pase, la reina tica se siente ganadora.

