“La verdad, no creo que me haya ido tan mal, a pesar de que estaba muy nervioso, pero lo logré (ríe). No te puedo explicar ese primer momento de nosotros tres como familia. Cindy, Irene y yo lloramos juntos cuando se la pude poner en los brazos a mi esposa, fue algo que se quedará por siempre en mi mente, porque fue algo muy de nosotros, es indescriptible”, dijo.