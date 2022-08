Murió Anne Heche, actriz que sufrió daño cerebral tras un accidente vehicular

La actriz Anne Heche, quien luchaba por su vida desde que el viernes 5 de agosto sufriera un aparatoso accidente automovilístico en Los Ángeles, California, falleció este viernes 12 de agosto, informaron medios internacionales como La Vanguardia, The Sun, El País y Daily Mail.

Heche, de 53 años y quien fue figura de películas como I Know What You Did Last Summer, chocó su Mini Cooper contra otro vehículo y luego se estrelló contra una casa. El aparatoso choque ocasionó un incendio que a los bomberos le tomó más de una hora controlar. Desde entonces, la intérprete perdió el conocimiento.

La carrera como actriz de Anne Heche comenzó a finales de los años 80. La artista sufrió un grave accidente y falleció este viernes 12 de agosto. (VALERIE MACON/AFP)

Actriz Anne Heche no sobreviviría a lesión cerebral por accidente automovilístico

Tras el accidente, la actriz sufrió una grave lesión cerebral y permaneció en coma durante varios días de internamiento. Además, la artista sufrió una lesión pulmonar significativa y quemaduras que requerían de intervención quirúrgica.

Los allegados a la intérprete, por medio de su representante, informaron de que no había esperanzas de que se recuperara.

“Los médicos ya habían desahuciado ayer jueves a la actriz de Seis días y siete noches, Donnie Brasco o la serie Otro mundo, y la mantenían con respiración asistida para decidir qué hacer con sus órganos y si servían para trasplantes, ya que Heche era donante”, publicó el medio español.

De acuerdo con The Sun, el anuncio de la muerte de Heche lo hizo Nancy Davis, su amiga cercana, en una publicación en Instagram: “El cielo tiene un nuevo ángel. Mi amorosa, amable, divertida, entrañable y hermosa amiga @anneheche se fue al cielo. La extrañaré terriblemente y apreciaré todos los hermosos recuerdos que hemos compartido. Anne siempre fue la persona más amable y atenta que siempre sacó lo mejor de mí”, escribió la mujer.

Daily Mail confirmó que a la actriz se le desconectaron los aparatos de soporte vital que la mantenían con vida.

Anne Heche y Ellen DeGeneres mantuvieron un romance a finales de la década de 1990. Eso puso en el ojo público la vida personal de Heche, quien falleció a los 53 años este viernes 12 de agosto. (Chris Pizzello)

Heche fue pareja sentimental de la presentadora Ellen DeGeneres, lo que la puso en el ojo público. La artista había dicho que sufrió de rechazo y que Hollywood la había puesto en una lista negra por su relación con la presentadora, además contó que su madre no estaba de acuerdo con su romance porque lo calificaba de pecado.

La mañana de este viernes 12 de agosto, DeGeneres publicó un tuit con un mensaje de dolor. No está confirmado si fue cuando supo que no había esperanzas de vida para su exnovia o después de enterarse del fallecimiento.

“Este es un día triste. Le envío a los hijos de Anne, familia y amigos todo mi amor”, escribió la presentadora.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 12, 2022

Además de I Know What You Did Last Summer, en su carrera profesional Heche participó en títulos de cine como Superman: Doomsday y The Vanished. En televisión fue parte de series como Ally McBeal, The Michael J. Fox Show y Chicago P.D.

Investigación Copiado!

Tras el accidente de Heche la Policía de Los Ángeles inició una investigación, ya que según informes la artista conducía bajo los efectos de las drogas cuando chocó.

“La sangre de Heche mostró la presencia de narcóticos”, dijo a Variety uno de los oficiales a cargo de la investigación.

No obstante, el medio agregó que: “la extracción de sangre se tomó después de que Heche hubiera sido tratada en el hospital, lo que planteó la posibilidad de que los medicamentos se hubieran administrado como parte de su tratamiento”.

En esta foto de archivo, tomada el 8 de agosto de 2022, se ven escombros carbonizados y una cinta de precaución en el lugar donde la actriz estadounidense Anne Heche se estrelló contra una casa. (CHRIS DELMAS/AFP)

El País agregó que, en un primer análisis de sangre realizado por las autoridades, se halló la presencia de cocaína en la sangre de Heche. Sin embargo, hay que esperar a que se realicen los exámenes forenses para confirmar o desechar esta información.

El medio español narró que los bomberos lidiaron durante 65 minutos con el incendio que provocó el accidente y que cuando lograron sacar a Heche del carro ella pudo hablar con ellos antes de quedar inconsciente.

Además, según Daily Mail, la investigación también se enfocará en las lesiones graves que el choque y el incendio provocaron en Lynne Mishele, la propietaria de la casa contra la que se estrelló el carro de la artista.