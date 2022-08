Actriz Anne Heche no sobreviviría a lesión cerebral por accidente automovilístico

La actriz Anne Heche no tendría esperanzas de sobrevivir luego de sufrir un accidente automovilístico, ocurrido viernes 5 de agosto en Los Ángeles, California.

Por medio de un comunicado, difundido por medios especializados como The Hollywood Reporter, así lo dio a conocer un miembro del equipo de la actriz de I Know What You Did Last Summer.

“Desafortunadamente, debido a su accidente, Anne Heche sufrió una grave lesión cerebral y permanece en coma, en estado crítico. No se espera que sobreviva”, indica el comunicado.

Desde el 5 de agosto, Anne Heche no ha recuperado el conocimiento. (Captura Instagram/Jeff Berlin)

Días atrás, el equipo de la artista, de 53 años, había dicho al medio estadounidense que Heche había “sufrido una lesión pulmonar significativa que requiere ventilación mecánica y quemaduras que requieren intervención quirúrgica”.

Desde hace una semana, la actriz se encuentra internada en un hospital de Los Ángeles, luego de que el Mini Cooper que conducía chocó contra un vehículo y posteriormente contra una casa de dos plantas en el barrio Mar Vista. El aparatoso choque ocasionó un incendio que a los bomberos le tomó más de una hora controlar. Desde entonces, la intérprete perdió el conocimiento.

Bajo investigación

Tras el accidente, el Departamento de Policía de Los Ángeles reveló a Variety que estaba investigando si la actriz, al momento del accidente, conducía bajo los efectos de las drogas.

“La sangre de Heche mostró la presencia de narcóticos”, dijo a Variety uno de los oficiales a cargo de la investigación.

No obstante, el medio agrega que: “la extracción de sangre se tomó después de que Heche hubiera sido tratada en el hospital, lo que planteó la posibilidad de que los medicamentos se hubieran administrado como parte de su tratamiento”.

Al parecer, Anne Heche conducía bajo el efecto de las drogas. (Matt Sayles)

TMZ, por su parte, reveló que Heche habría consumido cocaína. Además, detalló que a la actriz le realizarán más pruebas pues en su cuerpo encontraron fentanilo, que se utiliza como analgésico en los hospitales. Por ahora se desconoce si al momento del accidente había consumido esa sustancia o más bien fue parte de lo que le suministraron en el centro médico.

En el comunicado, difundido por el equipo de la actriz, quien es madre de Homer Laffoon y Atlas Heche Tupper, 20 y 13 años, respectivamente, se detalla que si Heche fallece se donarían sus órganos.

“Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos y se la mantiene en soporte vital para determinar si alguno es viable”, dice.

El comunicado, replicado por The Hollywood Reporter, finaliza refiriéndose a Anne como una mujer que “tenía un corazón enorme y tocó a todos los que conoció con su espíritu generoso”.

“Más que su extraordinario talento vio la difusión de la bondad y la alegría como el trabajo de su vida, especialmente moviendo la aguja para aceptar a quién amas. Será recordada por su valiente honestidad y muy extrañada por su luz”, agregó el escrito oficial.