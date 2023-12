Montserrat Del Castillo contó que Bismarck Méndez la hizo molestar por una razón

La conductora del programa De Boca en Boca, Montserrat Del Castillo, compartió en sus redes sociales un aspecto sobre su relación con su colega Bismarck Méndez.

En una publicación en sus historias de Instagram, Montserrat reveló que Bismarck le expresó una observación de considerable importancia.

“Una vez, Bis me dijo: ‘Le falta disciplina’. Y no les puedo explicar lo que me molestó su comentario. Tal vez porque sabía que era cierto”, manifestó la comunicadora acompañando su relato con una imagen de un gimnasio de fondo.

“Lo primero que le dije fue: ‘¡Soy mamá y apenas logro dormir, usted qué va a saber todo lo que tengo que hacer!’”, añadió con énfasis.

Del Castillo expresó con humor que, al estar familiarizada con el comunicador, comprendía cuáles eran sus reflexiones al respecto. “Más excusas para admitir que no es disciplinada”.

“Rodeense de gente que les diga la verdad porque los comentarios ‘molestos’ pueden ser el principio de un cambio en tu vida. ¡Los quiero, sí se puede!”, concluyó la conductora.

Montserrat Del Castillo, reconocida por ganarse el afecto de sus seguidores en redes sociales, demuestra que, a pesar de los desafíos enfrentados, logró superarlos con éxito.

