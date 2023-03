Bismarck Méndez cumplió un sueño gracias a ‘Force Masters’

Bismarck Méndez está más contento que nunca, pues los últimos tiempos han estado cargados de muchas alegrías profesionales. Hace un par de meses estaba regresando de Qatar luego de que fuera elegido para ser uno de los colaboradores de Teletica durante el Mundial 2022. Esa es una alegría que, por todo lo que implicó, no acababa de digerir cuando una nueva propuesta tocó a su puerta y lo colmó de felicidad.

En agosto anterior Bismarck Méndez celebró sus 50 años y, según dice, se siente feliz y en una etapa madura, fase en la que continúa creciendo en la televisión y llenándose de vida cada día gracias al deporte, disciplina que práctica desde hace cuatro décadas. Con solo hacer un escaneo rápido ‘Patacón’ -como es conocido por muchos- es la figura idónea para presentar Force Masters, competencia deportiva nunca antes vista en la televisión tica.

Bismarck Méndez asegura "estar en su charco" gracias a su trabajo en 'Force Masters'. Él ha practicado deporte durante 40 años de su vida. (Mayela Lopez)

Es por ello que Méndez, al haber sido fichado para presentar el nuevo programa, asegura estar “en su salsa”. Confiesa estar viviendo un sueño, uno que llega en un momento en el que él continúa siendo un apasionado del ejercicio. Sus ojos brillan cuando habla del tema y el entusiasmo se nota en cada uno de sus gestos.

“Este es mi charco. Hago deporte desde los 10 años de mi vida. Llevo cuatro décadas en esto”, comentó.

Bismarck Méndez: Conozca al hombre detrás de la pantalla

Un sueño Copiado!

Bismarck Méndez se siente realizado pero goza de esa sensación sin alejarse de la responsabilidad que requiere ser, junto a Paola Chacón, el conductor de Force Masters. El originario de Limón confió que ver un programa así en Costa Rica siempre fue su sueño y ser parte de él lo hace todavía más especial. Incluso, él ya había expresado lo increíble que sería que Teletica llevara a cabo un proyecto de ese tamaño.

Él, quien jugó baloncesto en primera división por 15 años, que es fanático de las pesas, del crossfit, de los ejercicios funcionales y además tiene un gimnasio, asegura haber consumido este tipo de competencias televisivas toda su vida. Le encantan por la exigencia que le demandan a los atletas.

“Realmente esto para mí es un reto, pero también es una ilusión. Vos ves los formatos en los otros países y decís: ‘wow, que chiva poder hacer algo así en Costa Rica’ y me acuerdo hace dos o tres años hablar con Mario (Nájera, el productor del programa) y decirle: ‘¿mae, viste qué chiva tal programa?’ Él me decía que sí, pero que hacer una cosa de esas era muy cara y complicada. Eso sí, siempre me decía: ‘en algún momento’”, recordó Bismarck.

Él ya realizó el circuito de Force Masters y comprobó que “no es jugando”, pues saca a los competidores, por más destacados que sean, de su zona de confort.

Durante los dos primeros programas de 'Force Masters', Bismarck Méndez ha mostrado su afinidad con el contenido del programa. En la imagen aparece junto a la competidora Jéssica Villarreal. (MAYELA LOPEZ)

“Esta es mi vida. Realmente estoy brincando en una pata. Cuando me dijeron que venía este proyecto, que qué me parecía, yo les dije que la verdad no me puede parecer mejor. Ya hice todas las estaciones y la verdad es que hubo unas que me costaron”, contó Méndez, agregando que ahora mismo está viendo una programa coreano de competencias físicas disponible en Netflix.

De antemano, Méndez asegura que de su parte él le pondrá al programa muchísima emoción y adrenalina. Si bien es su primera vez en un formato de este tipo y su trabajo diario tiene que ver con espectáculos, confía en que su experiencia como deportista ayude a motivar a los competidores y que además contagie de energía a la audiencia.

Que el programa promueva estilos de vida con más movimiento es otro de los factores que más le gustan a Bismarck. Además cree que ver este tipo de competencias televisadas hará que las personas se motiven en sus casas.

Totalmente identificado con el espacio, Méndez aseguró que si tuviera la posibilidad él mismo estaría participando para obtener el premio que ofrece Force Masters. El reconocimiento al atleta más ágil y que gane en la final es un carro todo terreno del año.

“Si yo tuviera 25 años yo estaría aquí guindándome de los palos de La Sabana para ganar”, dijo entre risas.

Ya más serio, el deportista y presentador recalcó el orgullo que le genera ser parte de este espacio que requirió “mucho esfuerzo y dedicación”.

“La gente que no vino a hacer audición se deben estar jalando los pelos”, agregó, retomando las bromas.

Una vez más, separándose de los chistes, Bismarck Méndez reiteró su entusiasmo y agradece la confianza de tener en sus manos un proyecto de esta dimensión.

“Vengo llegando de Qatar, que es algo que me llenó de mucha ilusión. Vengo y me dan este otro proyecto. Me siento agradecido con doña Paula y con don René (ambos Picado, la directora de Teletica Formatos y presidente de Televisora de Costa Rica, respectivamente). Ellos dos están confiando en uno y dándole este tipo de proyectos tan grandes y aspiracionales”.