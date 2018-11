Yo espero que nunca se me suba (a la cabeza el reconocimiento). Siento que nunca he tenido malas experiencias con eso porque nunca he estado en ningún escándalo. Yo sé de dónde vengo, para donde voy y todas esas cosas le ponen a uno los pies en la tierra. Nadie es más que nadie, lo que no me gusta es que la gente me tenga lástima porque vengo de Limón. Me gusta que digan que soy pulseador, pero no que me tengan lástima.