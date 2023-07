Montserrat del Castillo en el estreno de ‘Barbie’: ‘Más allá de juzgar a una mujer bella deberían escucharla’

Durante su historia, Barbie ha representado más de 200 profesiones y, en tiempos recientes, se ha vuelto una muñeca más inclusiva, logrando que muchas niñas y mujeres se pueden identificar con la muñeca. Atrás ha ido quedando aquella imagen de perfección inalcanzable, aunque la ilusión por usar lindos vestidos y elaborados peinados se mantiene.

Montserrat del Castillo vivió su momento rosa durante premier de la película Barbie, este 18 de julio, en Nova Cinemas Escazú.

La presentadora de Teletica llegó a la primera proyección del filme vestida con un vestido rosado ceñido a su figura, en el que resaltaba pedredría del mismo tono. Su peinado y maquillaje eran similares a los que alguna vez ha usado la muñeca de Mattel. Con su atuendo, la presentadora de De boca en boca estaba cumpliendo un sueño.

Montserrat del Castillo se convirtió en una Barbie de carne y hueso para asistir al estreno de la película 'Barbie', en Nova Cinemas Escazú. (Lilly Arce Robles.)

“Me encanta Barbie y siempre fue un sueño poder vestirme así para un evento. Tenía otra idea, pero cuando vi este vestido dije: tengo que ir con ese que me encanta. Tiene todo que ver con mi personalidad, que es muy brillante. Tiene algunas transparencias y es entre sexy, elegante y extravagante. Lo escogí y me siento demasiado linda”, contó del Castillo.

Antes de entrar a ver la película de Greta Gerwig, que había prometido presentar a Barbie de una manera distinta y transmitir un mensaje de empoderamiento, Montserrat conversó con La Nación acerca de su pensamiento alrededor de todas las veces que las mujeres son alabadas o señaladas por su imagen.

“Creo que todas tenemos valor, no por cómo nos vemos, sino por lo que hay dentro de nosotras: siempre hay una Barbie dentro de todas nosotras. No importa si esa Barbie tiene el pelo negro o si no es el estereotipo que siempre nos han vendido”, aseguró.

La Barbie clásica, que es la que la actriz Margot Robbie encarna en la película de Warner Bros., ha sido estereotipada con este enunciado: es bella y, por tanto, carece de inteligencia (percepción que ha ido cambiando por sus diferentes profesiones). Este estigma, incluso, también se extiende a la vida real, y a eso también se refirió Montserrat.

“Pienso que más allá de los estereotipos o de juzgar a una mujer bella, deberían de aprender a escucharla. Escuchar sus sentimientos. Lo que piensa y sueña. Hay inteligencia emocional e intelectual. La belleza está en los ojos que la miran”, aseveró.

Montserrat del Castillo, además, aprovechó el auge que está teniendo Barbie para recordar lo bonito de tener a esta muñeca en su infancia.

“Nos unía a las que teníamos hermanas y jugábamos con Barbies creando mundos de fantasía. Ahora es muy bonito revivir esa fantasía y sentirnos como las muñecas”, agregó.

Este fue el atuendo que Montserrat del Castillo eligió para sentirse como una Barbie verdadera. (Lilly Arce Robles.)

Nueva vida

Desde hace unos meses, Montserrat del Castillo se ha dedicado a compartir mensajes de empoderamiento y amor propio en sus redes sociales. De sus 34 años lleva 12 trabajando en la televisión, exposición que si bien la ha convertido en una figura querida y posicionada, también ha acarreado experimentar críticas relacionadas con su apariencia.

En marzo, en entrevista con La Nación, habló de esta “nueva vida” en la que perdonó “las agresiones de otras personas” y en la que dice amarse mucho.

“Estoy en el mejor momento (de mi vida) porque es mi presente. Ya cumplo 12 años de trabajar en televisión y siento que Dios ha sido fiel todos estos años conmigo”, comentó aquella vez.