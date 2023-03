Miguel Bosé reveló el sorprendente motivo por el que perdió la voz durante ocho años

Después de mucho tiempo en silencio, Miguel Bosé , de 66 años, concedió una entrevista al programa español de televisión El hormiguero para promocionar la serie Bosé, una biopic o película biográfica, de seis episodios.

En la entrevista respondió sobre todos los temas, repasó su vida y su carrera, y también habló de uno de los momentos más difíciles que atravesó en los últimos años: la pérdida de su voz.

Según dijo el cantante español, el año pasado se sometió a una cirugía en la espalda pues tenía fuertes dolores como consecuencia de un accidente de tránsito que sufrió en 1999.

Entre tantos estudios pre y posoperatorios, un médico descubrió que su pérdida de la voz se originaba en un implante dental mal puesto que, con el tiempo, le generó una infección en toda la cara que bajaba hasta los intestinos.

“Me quitaron la muela y, al día siguiente, la voz me había vuelto. ¡Después de ocho años!… Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál era el timbre de la voz de su padre”, explicó Bosé.

Miguel Bosé junto a sus hijos Tadeo y Diego, en un evento en 2019. Getty Images (La Nación/Argentina/GDA )

