Melissa Mora: ‘Aunque no me den like, sé que la gente está al tanto de mi’

Melissa Mora, la costarricense con el mayor número de seguidores en Instagram, comparte sus planes para el 2024 con una perspectiva centrada en sus dos pasiones: la música y el bien social.

Aunque hoy en día la popularidad se mide en likes y seguidores, Mora destaca que su conexión con la audiencia va más allá de las métricas digitales. “Aunque no me den like, sé que la gente está al tanto de mí. Eso puede ser utilizado para bien”, revela Mora en el marco de su cumpleaños número 36.

Recientemente, Melissa Mora celebró sus 36 años de vida. Foto: Instagram

Ella quiere aprovechar esta particularidad a su favor. De hecho Melissa, reconocida también por su faceta como modelo y empresaria, tiene grandes planes para este año.

En una conversación con Viva, la modelo compartió su entusiasmo por potenciar su carrera, no solo como cantante, sino también como productora de eventos. “Este nuevo año será de mucha música y retos bonitos”, asegura.

Enfocada y emocionada

Melissa ha llenado su agenda diaria con distintos roles en los últimos años. Ha incursionado en el ámbito empresarial con su línea de jeans, se ha mantenido modelando para distintas marcas y recientemente vendió su imagen para una colección de perfumería. Aunque todos estos ámbitos la llenan de felicidad, su prioridad ahora es la producción de eventos.

Ella lleva ya unos cinco años incursionando como cantante de música regional mexicana, pero ahora pretende también involucrarse como gestora. “En verdad me gusta todo lo que tiene que ver con los conciertos, con que la gente lo pase bien”, afirma.

Este año, Melissa Mora también se emociona porque planificará su boda con el empresario Alberto Gómez. (Instagram)

Actualmente, Mora se encuentra planificando un concierto con Hadrian, músico mexicano de corridos tumbados reconocido por su canción Niño de Oro.

Mientras planifica esta presentación para abril, asegura sentirse emocionada por lo que significa el rol de productora de conciertos.

“Es algo bonito que sé que puedo asumir en este momento de mi vida. Me siento contenta porque hay mucha gente apoyando lo que estoy haciendo. Las redes sociales me han ayudado totalmente para eso”, agrega.

Gracias a su sólida base de seguidores (tiene un millón de personas en Instagram), dice que espera organizar una seguidilla de eventos para el calendario 2024. Para ella, la confianza está en sus propias estadísticas.

Melissa Mora viene desarrollando su carrera como cantante desde hace cinco años. (Jose Cordero)

Por ejemplo, Mora mostró a La Nación una publicación al azar en esa red social para comprobar su alcance.

En un video que publicó el pasado 12 de febrero en Instagram, en un festejo de su cumpleaños, ella alcanzó 3.784 “me gusta”, una cifra nada despreciable.

Pero cuando muestra la métrica completa, el video tuvo 217.460 vistas. “Solo una pequeña parte de toda la gente que lo vio le dio like, pero eso me demuestra que hay mucha gente atenta a lo que hago y creo que esa es una oportunidad bonita para proponer buenas ideas y eventos”, afirma.

Ella asegura que, más allá de un propósito mercantil, es una oportunidad para que en los eventos que produzca pueda aportar a causas sociales. Por ejemplo, en diciembre pasado, lanzó su línea de perfumería y destinó parte de las ganancias para apoyar la labor de la Fundación Soles de Vida, que ayuda a mujeres privadas de libertad.

En resumen, la cantante espera poder usar el “poder” de sus redes para el bien. “Lo más importante siempre es ser buena persona y ayudar a la sociedad. Ser agradecido y estar para los demás”, concluye.