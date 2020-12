“Muchas veces me sorprende que la gente piense que las personas que hemos salido en televisión, o que hemos sido modelos, piensen que nosotros somos solo un estuche que mostrar. Y no, somos seres humanos, con muchas capacidades. La gente solo se queda con la percepción de lo que ve en las 20 pulgadas de un televisor, pero no sabe lo que hace uno las 24 horas del día...Yo no vivo de la tele”, agregó.