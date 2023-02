Maricruz Leiva retomó su licenciatura, 30 años después: ‘Lo hice para no dejar ese cabo suelto’

La expresentadora y periodista Maricruz Leiva, conocida por su energía y resiliencia al sobreponerse a duras pruebas de salud tras una cirugía estética fallida, celebra los logros de su vida. Hoy, a sus 56 años, retomó un pendiente de su etapa profesional y su decisión puede resultar inspiradora para quienes limitan a la edad o al paso del tiempo la posibilidad de alcanzar sueños o concluir metas.

Hoy, 30 años después, Leiva conquistó una meta que había postergado.

“En 1993 me gradué en la UCR como periodista. Luego seguí con la licenciatura que no pude terminar por muchas razones: trabajos, embarazos, más trabajo, vivir en el extranjero, luego más trabajo de noche hasta la madrugada y más trabajo. Cada vez que intentaba retomar los estudios algo era más importante que ser licenciada”, contó.

Maricruz Leiva, quien dirige una agencia de comunicación, es una mujer determinada. Por esa razón decidió retomar un pendiente de hace 30 años. Foto: Cortesía

En su posteo Leiva recuerda cómo en el 2020, cuando arreciaba la pandemia por la covid-19, ella decidió cursar una maestría que logró sacar “con éxito” y para el 2021 ya la había terminado. Esa vez estudiar fue distinto, pues no se sentía presionada por el trabajo o por su rol de mamá. La sensación que le regaló alcanzar esa meta la empoderó de tal manera que pensó que era tiempo de retomar la siempre postergada licenciatura.

“‘Lo haré ahora que estoy con toda la potencia’, me dije. La cosa es que decidí no dejar ese cabo suelto. En mi carrera a casi nadie le reconocen el titulo de periodista, menos el de licenciatura; y a mi edad no creo que me den un trabajo donde me pidan ese requisito. Pero como les digo, lo hice básicamente para no dejar ese cabo suelto. Mi plan de estudios ni siquiera existe ya, pero para ajustar unos créditos que me faltaban llevé unas materias, incluyendo el taller de trabajos finales de graduación, que por cierto me costó demasiado”, relató.

Regresar no fue sencillo, sin embargo, la exfigura de 7 Estrellas está a punto de lograrlo. Según contó, en días recientes entregó su anteproyecto de graduación para ser aprobado por la comisión de tesis de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

“No saben el esfuerzo tremendo que hice (...). Pero bueno, como soy terca como una mula y cuando me propongo algo no descanso hasta conseguirlo, espero hacer mi proyecto de graduación este año y así finalmente obtener mi título de licenciada en comunicación estratégica. Vamos con todo”, agregó.