“En su lecho de muerte me dijo que Julianita, su hija, quería que yo fuera su madrina. Pensé que la mamá, Érica, no querría porque sentía que no le caía bien a ella. Yo respondí que sí y en ese momento estaba con nosotros Julianita, entonces la abracé y le dije que esto quedara con nosotros, porque seguro no iba a pasar”, agregó Guardia, quien tiene 61 años.