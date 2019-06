Algo que siempre le hemos admirado, es que nunca ha dado margen a escándalos ni escandaletes; cuando la han querido embarrar o provocar, se le sale el Guardia (de don Tomás) y se planta elegante, pero firme y tajante, sin bajezas. Yo prefiero caer en un nido de pirañas, antes que enfrentarme a Maribel enojada, porque es tan certera en sus juicios que desarma a cualquiera. Cuando la han querido lastimar, sale al paso con altura, sin herir y sin ser herida. Algunas que han intentado humillarla, no lo han logrado, porque ella no da lugar a que tal cosa suceda, las ignora, porque es muy educada. Por lo anterior, se ha mantenido entre las primeras actrices de la escena mexicana, entre las más cotizadas y más queridas, ya hasta se les olvidó que no nació en México, porque cuando se trata de defender la cultura y las tradiciones de aquella sociedad, ella es de las primeras en hacerlo… y lo hace muy bien y cuando regresa a estas tierras nativas, a comer picadillo de chayote, también lo hace con autenticidad. Tampoco se la han subido los humos y bien que tendría por qué. Además, nunca ha negado su origen y por doquiera que va, dice que es de aquí y de allá. Dos patrias un solo corazón. No presume de nada y mantiene su acento de esta tierra con sus dejos y sus erres arrastradas: habla con natural encanto, porque es encantadora. Si bien Maribel conquistó al ambiente artístico latinoamericano gracias a su talento y belleza, se ha mantenido erguida todos estos años y por eso no solo es naturalmente querida, sino también respetada y siempre le dan el lugar que se merece… el mejor. Es buena la ocasión para celebrar a esta señora de la seis décadas y resaltar y piropear su belleza, que se la desean muchas, pero también es buena la oportunidad para destacar otros atributos y cualidades de esta la costarricense más conocida y más querida del planeta Tierra. Por donde ella pasa deja huella firme, profunda y buena. No se diga más. Feliz cumpleaños.