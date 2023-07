Maribel Guardia recibe emotivos obsequios con los que ‘tendrá cerquita’ a Julián Figueroa

La reconocida artista costarricense Maribel Guardia, compartió con sus seguidores unos emotivos obsequios que mantendrán vivo en su memoria el recuerdo de su hijo Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril a los 27 años, a causa de un infarto agudo al miocardio.

Estos conmovedores presentes consisten en 20 rosarios que cuentan con la fotografía de Julián en un lado y en el otro, la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Según la propia figura pública, los artículos religiosos fueron regalados por un hombre de Michoacán de nombre Manuel Mora.

“Quería enseñarles un regalo que me tocó el alma totalmente. Miren a mi niño precioso, mi amor. Me regalaron 20 rosarios hermosos con mi Julián, atrás está la Virgencita de Guadalupe. ¿Cómo no emocionarme si ese niño es mi ángel, mi Ángel de la guarda?”, expresó emocionada la actriz mientras besaba la fotografía de su hijo.

En el video, Guardia también compartió que a pesar de estar “con mucho ánimo y echándole todas las ganas del mundo”, no puede evitar sentirse emocionada.

“Siempre lo voy a traer conmigo y voy a regalarle a muchas personas que amaron a Julián para que lo tengan cerquita siempre, aunque lo traigo siempre aquí tatuado, en mi corazón, aquí, por siempre, hasta el día que me muera”, concluyó.

Desde su publicación, el video acumula casi 84.000 “me gusta” y cientos de comentarios, entre ellos, algunos que resaltan la admirable fortaleza de Maribel Guardia y la ven como un ejemplo a seguir en la lucha, a pesar del dolor que lleva en su corazón.

“Es admirable su fortaleza la admiro tanto”. “Qué increíble fortaleza tiene esta mujer tan bella”. “Te admiro, eres un ejemplo a seguir de lucha, a pesar de traer dolor en tu corazón sigues adelante”, comentaron algunos seguidores.